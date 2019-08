Désordre au Pds : Wade donne acte aux militants se croyant deçus

L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, s’est réjoui de l’accueil que les militants ont réservé à ses réformes apportées au sein du Secrétariat exécutif (Sen) du Parti démocratique Sénégalais (Pds).

«Le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, remercie les militantes et militants du Pds d’avoir accueilli avec un esprit militant la mise ne place du nouveau secrétariat national», lit-on dans un communiqué signé par le nouveau porte-parole des Libéraux, Tafsir Thioye.

Me Wade dit avoir reçu de nombreuses réactions positives, de la part des militants d’ici et de la diaspora, après avoir opéré à ces changements à la tête du Pds. Toutefois, le Pape du Sopi reconnait que certains responsables nommés au Secrétariat national ont rejeté leur poste.

« Mais, a-t-il constaté, ces responsables demeurent militants du Pds ». Il «donne (ainsi) acte à ces responsables de leur volonté de demeurer militant sans figurer dans aucune structure dirigeante du Pds».