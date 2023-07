«Déthié Fall et Cie vont tout faire pour que Sonko reste en prison» Cheikh Oumar Anne

Cheikh Oumar Anne estime que Ousmane Sonko sera abandonné par les autres membres de l’opposition et candidats déclarés à la présidentielle de 2024. Le Ministre de l’Education nationale a cité nommément Diéthié Fall qui, selon lui, fera tout pour qu’il fera reste en prison.

« Ousmane Sonko, son problème, c’est beaucoup plus son camp (…) On a arrêté son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, il n’a pas fait bougé son appareil. On a arrêté des députés, il n’a pas fait bougé son appareil. Il pouvait le faire, mais il ne l’a jamais fait. Là, il va et il provoque une autre femme, encore une fois et il va en prison. Ce que je vois, les Diéthié Fall et tous ces candidats déclarés à la présidentielle qui sont tous reliés et qui devraient le soutenir, vous croyez qu’ils vont le faire. Ils vont tout faire pour qu’il reste en prison. Je vous assure », a déclaré le ministre dans le Grand Jury de la Rfm.

Le ministre de l’Education d’ajouter. « Ce sont des gens qui ont des ambitions personnelles. Mais pas des ambitions qu’ils font porter à Ousmane Sonko. Les politiciens vont le lâcher », a insisté Chiekh Oumar Anne pour qui les déclarations de Sonko selon lesquelles une élection présidentielle sans lui est synonyme de chaos dans le pays « ne vont pas se réaliser».