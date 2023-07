Affaire Sonko : L’UNIS interroge la responsabilité de la première dame.

L’UNIS invite les sénégalais à ne pas suivre les faucons du pouvoir et de l’opposition qui voudraient ré-installer un état de confrontation pour bipolariser le jeu politique entre eux. Les sénégalais ressentent une lassitude et une fatigue générale de cette bipolarisation violente et permanente qui aspire toute volonté de retour à un état de normalité et de paix. Les faucons, radicaux et extrémistes, confondus par la volonté de paix des sénégalais et surpris par la décision de Macky Sall de ne pas présenter sa candidature en 2024, travaillent à ramener une situation d’instabilité pour changer la trajectoire pacifique qui se dessine.

Le retrait du président Macky Sall a surpris son propre camp et déstabilisé leurs ambitions. Sa décision de lever le siège devant le domicile d’Ousmane Sonko a aussi marqué son choix d’aller vers un apaisement, malgré qu’elle marque une torsion de l’Etat de droit et de la règle applicable à tout citoyen. Cette direction ne fait pas l’affaire des faucons qui ont décidé, en son absence, de le mettre devant le fait accompli en piégeant Ousmane Sonko sur un fait banal pour pouvoir l’arrêter. C’est pourquoi les évènements qui risquent de favoriser un retour à une situation d’instabilité doivent être décortiqués et compris par les sénégalais pour ne pas se faire manipuler par ces extrémistes. Réactiver le dossier Sonko en fait partie.

Le leader du Pastef a mordu à l’hameçon du piège, du fait de son caractère et de l’outrage qu’il ressentirait à se faire filmer, de surcroit pas une femme qui pouvait paraitre plus faible. Les chefs d’accusation dépassent maintenant de loin cet incident qui n’était que le prétexte.

Ce plan n’est pas le choix du président Macky Sall, mais semble être celui de la cheffe des faucons en la personne de ladite première dame pour le mettre devant le fait accompli et entend l’obliger à assumer cette situation, risquant ainsi de susciter des troubles et son maintien au pouvoir. Elle n’est pas pour que Macky Sall quitte le pouvoir en 2024 et est la seule personne dans l’appareil d’Etat qui a l’audace et le pouvoir d’agir de manière décisive en son absence pour déclencher les actions qui ont été entreprises dans les dernières heures. L’UNIS demande aux sénégalais de ne pas la sous-estimer et de défendre l’option de Macky. Les faucons et leur cheffe ne veulent ni d’Ousmane Sonko ni des successeurs pressentis par Macky Sall dans son propre camp. Ils veulent obliger Macky Sall à rester au pouvoir, quitte à instaurer une situation d’instabilité générale qui le forcera à revoir sa position dans le futur.

Si Macky Sall voulait arrêter Ousmane Sonko, il n’aurait pas levé le siège des FDS à son domicile et il l’aurait fait à la suite des procédures de notification de la condamnation par contumace qui ont été bien complétées. Il a préféré le statu quo en dépit des règles de droit.

Ensuite si comme affirmé, l’enquête pour insurrection était presque bouclée au point qu’il fût certain que Ousmane Sonko serait arrêté à la suite de cette enquête, ce siège n’aurait pas été levé non plus. La préparation de l’arrestation d’Ousmane Sonko aurait exigé que les effectifs et positions des FDS soient renforcés ou maintenus, mais non levés brusquement.

Le président Macky Sall a ordonné que ce siège soit levé. C’est sa décision et un acte fort qui n’a pas plus aux faucons du pouvoir, dont certains sont ses proches, d’autres dans les FDS et d’autres dans la justice. En son absence, les coalisés ont pris l’initiative pour le contraindre.

Finalement, le fait que l’arrestation pour appel à l’insurrection en sus des autres chefs d’accusation a été déclenchée par un événement apparemment accidentel, prouve qu’il n’y avait aucune intention de l’arrêter. Cette accélération procède d’une opportunité suscitée.

L’UNIS tient à avertir les sénégalais pour qu’ils refusent de tomber dans le piège des faucons.

Macky Sall a fait un choix conséquent et courageux avec sa décision de ne pas présenter sa candidature, en dépit des pressions fortes qui l’entourent, prenant le risque de mettre de côté ses plus proches dans sa décision, lesquels n’hésitent pas à agir contre lui, avec audace.

Ousmane Sonko a aussi failli en ne prenant pas l’opportunité offerte de demander un nouveau procès en se constituant prisonnier et en tombant dans le piège qui lui a été tendu. Sa stratégie de la confrontation est dans l’impasse depuis longtemps. Il doit aller dans le sens de la paix et de la responsabilité en acceptant d’user des voies de droit qui lui sont ouvertes.

L’UNIS renouvelle son appel à la vigilance des sénégalais qui doivent refuser de se laisser embarquer dans une quelconque stratégie de manipulation, de destruction et de lutte fratricide là où les voies de droit existent pour résoudre nos différends, aussi profondes qu’elles soient.

Face à cette bipolarisation et aux intrigues de palais qui risquent de compliquer la situation, l’unité de la nation et la réparation des fractures causées par l’obsession du pouvoir par les franges extrêmes du jeu politique doivent être portées par les acteurs politiques et citoyens indépendants pour consolider nos acquis et entreprendre un agenda de transformation économique et d’emploi pour les jeunes qui demandent des solutions et non de la violence.

C’est l’option de l’UNIS avec la proposition phare d’un investissement de 2300 milliards par an pour une agro industrialisation massive et créatrice d’emploi pour développer notre économie, et pouvoir insérer les 350 000 jeunes qui arrivent à l’âge de travailler chaque année au Sénégal, en sus d’un service militaire et civique pour instaurer une citoyenneté responsable dans notre jeunesse. Cet investissement maintiendra les jeunes dans les terroirs en créant des économies locales dans tout le pays.

Pour forger une unité nationale durable, l’UNIS propose depuis 2008 d’instituer une gestion partagée du pouvoir de manière collégiale entre les 4 candidats qui arriveront en tête des élections à travers un présidium qui sera l’organe de pilotage de l’exécutif et de direction de la vision nationale qui doit être issue des citoyens et non juste des partis et leurs leaders. Ces élus du présidium représenteront ainsi démocratiquement près de 90 % des citoyens.

Enfin, l’UNIS estime que tant et aussi longtemps que les procès ne seront pas arbitrés par des jurés composés de citoyens non magistrats il sera difficile de gagner la confiance des citoyens qui restent encore largement dubitatifs et méfiants des liens entre le parquet, les magistrats du siège et les responsables de l’exécutif.

Amadou Gueye, président de l’UNIS