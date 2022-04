Déthié Faye quitte Yewwi Askan Wi et se justifie

Le président de la Convergence pour la Démocratie et la République (Crd/Fonk sa kaddu), Déthié Faye, a décidé de se retirer de la coalition Yewwi Askan Wi pour, dit-il, rester fidèle à la ligne qui a construit son identité. A l’en croire, l‘action politique, pour être au service exclusif du peuple, doit être portée par des valeurs et des principes tels que le respect du principe d’égale dignité des formations politiques ; le refus de l’alignement, de la soumission et du diktat ; le bannissement du terrorisme verbal et de la stratégie de caporalisation et l‘attachement à la transparence dans les prises de décision.

Le président de la Convergence pour la Démocratie et la République (Crd/Fonk sa kaddu) n’a pas été tendre avec désormais ses ex-compagnons. Déthié Faye décrie la manière dont la coalition fonctionne et déplore l’absence d’équité entre les membres. Il indique que c’est suite à des discussions en interne que le constat d’une divergence fondamentale est fait. Il est apparu clairement, selon M. Faye, que les leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw) se trompent lourdement sur la contradiction principale pour rendre service à notre pays. Il estime que le fonctionnement démocratique et la transparence dans les modes de prise de décision sont des normes qui doivent être respectées si on veut assainir l’espace politique.

Mais le constat fait à Yaw, affirme-t-il, renforce sa conviction que le Sénégal a besoin d’une nouvelle voie pour échapper aux dangers qui plombent notre démocratie par une manipulation permanente de l’opinion. Déthié Faye annonce, par ailleurs, que la Cdr/Fonk sa kaddu prendra part aux élections législatives dans le cadre d’une coalition qui respecte les valeurs et principes indiqués plus haut. Il va prendre des initiatives pour la matérialisation de cette décision. M. Faye invite toutes les forces attachées aux valeurs de la démocratie, de la transparence à se joindre à cette dynamique, lit-on sur L’As.