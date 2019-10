Deug Deug ! Néné Fatoumata Tall ne doit pas être…ministre

Ministère de la Jeunesse : Quand Néné Fatoumata Tall étale son incompétence et son ignorance crasse …

On dirait que le Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne est comme un habit trop ample pour Madame Néné Fatoumata Tall. Depuis sa nomination à ce poste, la bonne dame est aux abois. Elle peine à prendre ses marques. Pour tout dire, l’ancienne Présidente du Conseil d’Administration de la LONASE accumule fautes et défauts, gaffes et tutti quanti… Et, au point d’irriter plus d’un jeune. Les Vacances Citoyennes de cette année, c’était un vrai ratage. Dans tous les départements, c’était le silence mort. Le désert. Les vrais leaders qui devaient l’accueillir (Maires, Députés, Coordonnateurs de la COJER, etc.), n’étaient nullement impliqués. Elle s’était adossée à sa meute de jeunes chèrement monnayés pour masquer sa déconfiture…nationale. Pour preuve, dans son propre fief de Guédiawaye, Néné reste toujours un nain politique. Ces jeunes qui déplorent, aujourd’hui son manque d’innovation, l’absence de vision, et le tâtonnement permanent par rapport à ses prédécesseurs ne nous dédiront pas. Pardi, elle n’a nullement le pedigree de l’autorité.