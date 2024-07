Deux bombes à retardement menacent le régime de Diomaye et Sonko

Les cinq (5) prochaines années ne seront pas de tout repos pour le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont vendu aux sénégalais un projet inexistant. Depuis leur accession au pouvoir, ils peinent à matérialiser leurs promesses de campagne. Les nouveaux hommes fort du pays ne le savent sans doute pas, mais deux grosses menaces planent sur ce premier mandat.

Il n’y a pas à dire, une nouvelle ère politique s’est ouverte au Sénégal avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye. L’opposant a accédé à la victoire après avoir été choisi par Ousmane Sonko, déclaré inéligible. Ce duo avait promis aux sénégalais une rupture à tous les niveaux. Grâce à leur «projet», ils ont réussi à passer au premier tour. Après 100 jours au pouvoir, le changement tarde à se matérialiser. Les 54% des électeurs se croient toujours dans l’ancien régime. Ce qui met les nouvelles autorités dans une situation qui n’est pas sans danger.

Le nouveau régime a failli à sa parole. Et pour s’en apercevoir, il suffit juste de voir les nominations. Plusieurs membres de l’entourage du nouveau président et de son premier ministre ont été nommés à la tête d’agences d’État, de sociétés publiques et de ministères. Depuis avril, ces nominations font polémique au sein de Pastef. Dans son programme électoral, qui s’est inspiré du « Projet » Pastef, l’actuel locataire du Palais avait promis d’instituer des concours et surtout « un appel à candidatures pour les postes de directeurs généraux ». Un engagement qui n’est toujours pas respecté par les nouvelles autorités. Pire, des dynasties commencent à émerger.

La polémique actuelle est la nomination de Sophie Nzinga à la tête de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA). Cette dernière serait la fille du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall. Et aussi de Jacques Habib Sy. Beaucoup n’acceptent pas de voir des membres d’une même famille être nommés par le nouveau régime. Un régime qui a toujours reproché à Macky Sall d’entretenir la dynastie Faye-Sall. Une situation qui commence à créer un malaise au cœur du Pastef-Les Patriotes.

Au-delà de la famille Sy de Jacques Habib, époux de la ministre Yacine Fall, l’ancien maire de Sandiara est également au centre des débats. Il est reproché à Serigne Guèye Diop d’avoir nommé dans son cabinet des membres de sa famille. Et ils ne sont pas les seuls parmi les nominés de Diomaye et Sonko. Cette situation, si elle n’est pas réglée, risque de coûter cher au nouveau régime. Car dans le parti, tout le monde veut sa part du gâteau. Et comme le nouveau régime n’a pas respecté l’appel à candidature, il se retrouve pris dans son propre piège. Ce qui expliquerait pourquoi certains ont lancé le débat sur la rupture des contrats entre la Lonase et certains médias.

Un contre-feu pour noyer la véritable problématique. Mais elle n’est pas la seule. Les nouvelles autorités pensent avoir réglé le problème des marchands ambulants. Ce qui est loin d’être le cas. Même si les déguerpissements se sont estompés, le problème est toujours là. Pire, les marchands ambulants sont toujours remontés contre les nouvelles autorités. Ce qu’on leur avait promis n’était que de la poudre aux yeux. Certains ont d’ailleurs repris le chemin de l’émigration clandestine. Parmi eux, deux ont péri en mer. À Keur Massar, leurs camarades se sont souvenus d’eux (voir vidéo).

Ils ont profité de l’occasion pour exprimer leur déception sur le nouveau régime. De Sandaga à Keur Massar en passant par Colobane, ce sentiment est partagé. Si les nouvelles autorités ne trouvent pas le moyen d’arrêter cette saignée, cela risque de leur coûter cher. Jeunes et marchands ambulants ont été les fers de lance du projet. Les premiers ont payé de leur vie. Les seconds ont toujours répondu présents à tous les appels à manifester du PROS (Président Ousmane Sonko). Alors ils ne sont pas à prendre à la légère.

Les nouvelles autorités doivent arrêter de foncer dans le tas. A un moment donné, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye devront écouter. Comme le disait Abraham Lincoln, «la démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple». Et ce peuple est loin d’être satisfait.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru