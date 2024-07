Diomaye et Sonko doivent limoger les ministres Yacine Fall et Serigne Gueye Diop

A trois mois d’exercice, le président de la République élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko font face à une polémique qui touche la bonne gouvernance. Après la composition du gouvernement et les nominations aux postes de PCA, PDG, DG et directeurs, les Sénégalais sont témoins de « favoritismes » ou de « clientélisme » à certains postes. Des ministres ont recruté dans leurs cabinets leur proches et le Président de la république a pris des décrets nommant des enfants de ministres ou des frères de ministres à la tête de sociétés publics et parapublics. Pour certains observateurs, les ministres incriminés doit être purement et simplement limogés.

« L’homme d’État refuse le favoritisme, fait le tri entre ses affaires personnelles et celles du pouvoir. Il sait dire non à la vanité de l’homme providentiel » HAMADOUN TOURÉ.

Cette citation de Hamadoun Touré doit éclairer le gouvernement Sonko. Le PM nommé le 02 avril 2024 après la prestation de serment du président de la République, est confronté à plusieurs cas de favoritisme dans son équipe. Deux ministères sont particulièrement indexés dans les réseaux sociaux comme étant des recruteurs de parents ou proches du ministre. Le premier à être accusé d’avoir des prarents proches dans son ministères est le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et le second est la ministre de l’intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall.

Serigne Gueye Diop

Des révélations Africa intelligence. « Nommé le 6 avril 2024, le nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a constitué son cabinet. Pour le diriger, il a fait appel à Seynabou Kébé Ndiaye, la fille aînée de son épouse. Ensuite le ministre a recruté sa fille Daba Diop pour s’occuper des relations publiques du ministère. Et ce n’est pas tout. Le mari de Seynabou Kébé Ndiaye (par conséquent gendre du ministre), le nommé Ismaïla Ndiaye, a également été sollicité. Consultant en stratégie, il a, à ce titre, apporté son expertise au cours de plusieurs réunions ayant eu lieu au ministère ces dernières semaines »

Les internautes raillent les nominations de 3 membres d’une même famile par décret

Yacine Fall, son époux Jacques Habib Sy et sa fille Sophie Sy

Le Premier ministre Ousmane Sonko a nommé Jacques Habib Sy, Transparency International comme son Conseiller spécial à la Primature. La femme de Jacques Habib Sy, Mme Yassine Fall, a été nommée de l’intégration africaine et des Affaires étrangères. Il faut rappeler que Yacine Fall était vice-présidente des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) jusqu’à sa nomination en tant que ministre. Et le clou du spectacle est la nomination de la fille du ministre et de Jacques Habib Sy, la nommé Sophie Nzinga Sy, au poste de directrice de l’Agence pour la promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA).

Jacques Habib Sy, le conseiller de Sonko, époux du ministre Yacine Fall et père du DG de l’APDA, a été épinglé par l’Inspection générale d’État (Ige), lorsqu’il était Délégué général pour l’organisation du XVème sommet de la Francophonie, dans un marché de gré à gré de 65 milliards fcfa…

Un rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) de 2017 fait mention d’irrégularités financières pendant l’organisation du sommet de la francophonie de 2014 au Sénégal dont Jacques Habib Sy était le Délégué Général. L’examen du rapport révèle des anomalies dans la gestion financière de l’organisation du sommet de la francophonie de 2014 au Sénégal. Cependant, le rapport ne mentionne pas explicitement, ni ne cite directement Jacques Habib Sy.

Le rapport de l’IGE souligne également des irrégularités dans la passation des marchés pour l’organisation du sommet de la francophonie au Sénégal, notamment le fait que des marchés d’un montant important avaient été attribués à des entreprises étrangères, en contradiction avec la législation sénégalaise, précisément le Code des Marchés Publics. Jacques Habib Sy, a répondu aux allégations et a clarifié plusieurs points à travers une publication intitulée “mon devoir de vérité sur le rapport de l’IGE”.

La balle est dans le camp du Président Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko…Choisir entre Bonne gouvernance et bon copinage…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn