Le fils de Madonna fouille les poubelles pour se nourrir

Le fils de Madonna vit une vie très différente de celle à laquelle on pourrait s’attendre quand on sait que sa mère est l’une des chanteuses pop les plus célèbres de tous les temps.

David Banda, 18 ans, a choisi un chemin différent de celui de sa mère et, après avoir quitté le domicile familial, il dit qu’il « fouille » désormais les poubelles pour trouver sa nourriture.

« J’adore ça. Je ne suis pas seul, j’ai ma petite amie. Mais j’adore ça », a déclaré Banda , qui sort avec le mannequin de 21 ans Maria Atuesta , lors d’une récente session sur Instagram Live.

« C’est agréable de vivre cette expérience lorsqu’il est 21 heures, d’avoir faim et de me rendre compte que je n’ai pas assez d’argent pour acheter de la nourriture et fouiller dans les poubelles. C’est amusant d’être jeune. »

Apparemment, il vit dans le quartier du Bronx à New York et donne des cours de guitare pour gagner un peu d’argent.

L’immense richesse de Madonna

On estime que Madonna vaut environ 850 millions de dollars et qu’elle possède un énorme portefeuille immobilier, ce qui signifie que Banda n’a pas été contraint à ce mode de vie.

Il demande 200 dollars pour une leçon de guitare et il est possible de réserver via sa page Instagram. En plus de cela, il fait aussi du mannequinat.

Banda , l’un des six enfants de Madonna , a également confirmé que sa mère, une superstar, n’était « pas célibataire » et qu’elle « sortait avec un garçon ».

« Je pense que ce que mes enfants ont le plus appris au cours de cette année de répétitions et de performances, c’est que si vous voulez suivre vos rêves, vous devez travailler dur pour les réaliser », a déclaré Madonna dans une interview avec le magazine W à propos de ses enfants.

« Et s’ils choisissent tous quelque chose de différent plus tard dans leur vie, ils n’oublieront jamais cette année de sang, de sueur et de larmes. »

Elle est actuellement en tournée Celebration et a inclus quatre de ses enfants dans ses spectacles.

Dans une précédente interview avec Vogue en 2019, l’artiste lauréat d’un Grammy s’est extasié sur l’éthique de travail et le talent de Banda .

« Ce qu’il a plus que tout, c’est de la concentration et de la détermination », a déclaré Madonna à propos de Banda , qui a été adopté bébé avec son ex-mari, Guy Ritchie .

« Je suis presque sûre qu’il l’a hérité de moi. C’est celui avec qui j’ai le plus de points communs. J’ai l’impression qu’il me comprend ; il a plus de mon ADN que n’importe lequel de mes enfants jusqu’à présent. Voyons ce qui se passe, c’est encore tôt pour tout le monde. »

Source AM