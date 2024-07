Voici les ratés qui ont poussé Biden à retirer sa candidature

Le président des États-Unis, Joe Biden, a décidé de renoncer à briguer un second mandat ce dimanche 21 juillet. Une décision annoncée dans une lettre adressée aux Américains. Après des mois de campagne, le démocrate de 81 ans n’avait plus d’autre choix: il devait passer la main à sa vice-présidente, Kamala Harris.

Joe Biden a voulu se maintenir jusqu’au bout mais il a fini par céder dans sa maison de campagne du Delaware, où le président américain s’est isolé depuis qu’il a été testé positif au Covid. Sous les pressions de dizaines de démocrates pour « passer le flambeau », le président américain a annoncé renoncer à briguer un second mandat ce dimanche 21 juillet dans une lettre aux Américians.

Il n’affrontera donc pas Donald Trump le 5 novembre prochain et a d’ores et déjà annoncé son soutien à la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris, qui doit encore être confirmée par le Parti démocrate dans les prochaines semaines.

Des lapsus à répétition, une « machine à gaffes »

Devenu le plus vieux président des États-Unis en janvier 2021, Joe Biden a souvent été présenté par ses opposants politiques comme une « machine à gaffes » qui a confirmé son surnom tout au long de sa présidence, alors que les inquiétudes autour de sa santé ne cessaient de grandir ces dernières semaines.

Après avoir soufflé ses 81 bougies en novembre 2023, sept mois après l’annonce de sa candidature, ses lapsus à répétition comme lorsqu’il a annoncé par erreur le « président Poutine » au moment d’accueillir Volodymyr Zelensky le 11 juillet lors du sommet de l’Otan à Washington, étaient vus comme un vrai désavantage dans la course à sa réélection.

En février 2024, Joe Biden avait également confondu Emmanuel Macron avec « Mitterrand d’Allemagne » et trois jours plus tard, le président de l’Égypte avec le président du Mexique. Quelques mois plus tôt, il avait par erreur déclaré que 100 personnes étaient mortes du Covid-19 dans le pays durant la pandémie, mais aussi confondu la guerre en Ukraine avec celle en Irak.

Tout au long de son mandat, des vidéos du démocrate, trébuchant, bégayant, souriant dans le vide, hagard, se sont aussi répandues sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des républicains, qui accusent l’octogénaire d’être sénile.

Malgré ces gaffes et ces lapsus à répétition, Joe Biden a été largement soutenu lors des primaires du Parti démocrate. Organisées sur mesure pour le président sortant, sans aucune concurrence sérieuse, l’octogénaire obtient entre le 23 janvier et le 8 juin 87% des votes et 3.905 des 3.949 délégués démocrates. Un plébiscite. Lire la suite en cliquant ICI