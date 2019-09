Deux bonnes nouvelles en vue pour le PSG

Le mercato estival tout juste terminé, Leonardo serait en passe de boucler les dossiers des prolongations de deux cadres du PSG : Marco Verratti et Marquinhos.

Le marché des transferts a beau avoir fermé ses portes il y a une dizaine de jours, les dossiers ne manquent pas pour Leonardo. Et pas seulement parce qu’à en croire Neymar Sr, les discussions se poursuivraient entre le PSG et le Barça au sujet du transfert du n°10 parisien. Si le cas de son compatriote continue de vampiriser l’actualité du club de la capitale et ce d’autant plus que l’ancien Barcelonais s’apprête à retrouver le Parc des Princes et doit s’attendre à un accueil des plus salés de la part des supporters, le directeur sportif des champions de France a d’autres fers au feu.

A en croire la Gazzetta dello Sport, Leonardo serait ainsi proche de finaliser la nouvelle prolongation de Marco Verratti. Arrivé au PSG en 2012 et actuellement son contrat jusqu’en 2021, l’international italien devrait voir son bail dans la capitale prolongé jusqu’en 2024 et assorti d’une substantielle revalorisation salariale puisque Mino Raiola et le dirigeant brésilien discuteraient d’un salaire annuel de 11 millions d’euros hors bonus.

Cavani et Thiago Silva en fin de contrat en juin

Et le milieu de terrain transalpin ne serait pas le seul cadre du vestiaire parisien à se diriger vers la prolongation. Il en serait en effet de même de Marquinhos, actuellement lié au PSG jusqu’en 2022 et la cible d’une offensive de la Juventus l’été dernier. Là aussi, la prolongation porterait jusqu’en 2024 avec une sensible augmentation salariale à la clé.

Aussi symboliques soient-elles, les prolongations de Marquinhos et Marco Verratti ne sont toutefois pas les deux dossiers les plus brûlants du moment pour les dirigeants parisiens. De nombreux joueurs sont en effet en fin de contrat à la fin de saison et pas des moindres puisque sont notamment concernés Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Autant de dossiers au point mort.