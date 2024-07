Cameroun : deux épouses s’opposent à l’installation de la 3ème femme

Marie-Jeanne et Julienne W. ont empêché mercredi l’emménagement de Philomène, dernière épouse dotée par leur mari.

C’est un chef de quartier qui a alerté la brigade territoriale de Ngangue (Douala II) mercredi. Dépassé par une scène de ménage impliquant quatre personnes au quartier New Bell, lieudit « Bami- leke » : Paul Ledoux W., 55 ans, opérateur économique propriétaire de camions, et ses trois femmes.

Par ordre d’ancienneté, Marie- Jeanne, 46 ans, Julienne, 39 ans, et Philomène, 25 ans, épousée en avril 2023. Le refus par les deux premières épouses que la troisième intègre ce qu’on appellera la concession conjugale, un ensemble de trois appartements, dont un est mis en location. Les hommes en tenue auront les détails de l’affaire.

De fait, quand Paul Ledoux épouse Philomène l’année dernière à Bafoussam, ses 2 premières femmes sont au courant. Elles ne sont pas opposées à ce mariage, mais ont posé une condition au mari : la nouvelle épouse vivra à Bafoussam ou au village et ne devra jamais venir à Douala. « Les petites filles dérangent », aurait lancé l’une des anciennes épouses. Au départ la condition sera respectée par le mari Paul Ledoux.

Mais il y a environ un mois, Philomène, la 3ème femme, a engagé une croisade pour le changement mettant la pression sur son mari afin qu’il lui fasse intégrer la concession de New Bell. Philomène argue qu’elle n’est pas faite pour vivre au village, qu’elle est jeune, etc. Et que ce sont même ses coépouses, plus âgées, qui devraient rester au village… A son retour à Douala, Paul Ledoux soumet la doléance à ses 2 premières femmes. Ces dernières maintiennent leur position de départ. C’est NON !

Les jours passent. Samedi dernier, la famille qui louait le troisième appartement déménage. Marie-Jeanne et Julienne W. posent une plaque « A louer ». Il faut savoir que le fruit du loyer. 140.000F/mois couvre leurs besoins domestiques. Le mardi suivant, soit ce 25 juin. Paul Ledoux effectue un déplacement.

Le lendemain, une camionnette chargée d’effets se gare devant la concession, julienne W.. qui sortait pour aller se coiffer reconnaît des employés de son mari à l’arrière. « Michel, c’est quoi ? ». Réponse du manutentionnaire : « On vient aménager l’appartement de madame… ». Julienne comprend tout, se rue chez Marie-jeanne et l’alerte : « Voici notre coépouse qui est arrivée ! ». La première dame va foncer au portail, et le fermer à clé.

Peu après, Paul Ledoux arrive. Il interpelle ses employés, leur demandant pourquoi les affaires de Philomène sont encore dehors. Ce sont ses premières femmes qui lui répondront l’accusant d’avoir trahi leur accord. Avant de s’en prendre à Philomène : « Tu es venue faire quoi ici ? ». Cette dernière ne manque pas de répartie : « je suis mariée au même titre que vous ! je veux aussi voir mon mari tous les jours ! ».

Le clash était lancé. Gendarmes et policiers diront à Paul Ledoux W. qu’avec une telle ambiance, faire entrer la troisième femme dans la concession aurait pu déboucher sur quelque chose de sanglant. Elle a finalement été logée, vers 20h30, dans un hôtel de la place, en attendant. Paul Ledoux, dans sa déposition, a déclaré qu’il lui construirait une demeure à Douala. Et que c’est une quatrième femme qui occupera la maison du village. L’homme programme en effet un autre mariage en 2025.

Source CA