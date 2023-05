Deux pistolets de Sonko…Adji Sarr l’avait dit !

La plupart des partisans de Sonko croyaient à une affaire de science fiction lorsqu’Adji Sarr avait déclaré que le leader des patriotes avait par devers lui deux pistolets.

La vérité à bon dos, le temps peut s’en moquer mais elle finit toujours par apparaître au grand jour. Les forces de l’ordre, après avoir bien fouillé la voiture qui convoyait Sonko, ont découvert deux armes à feu dont l’une est la propriété du client spécial de Sweet-beauté. L’autre étant sûrement le second avec lequel il se promenait même s’il va l’attribuer à son garde du corps qui n’aurait pas une autorisation de port d’arme. Ce qui corrobore d’une certaine manière avec les dires d’Adji Sarr.

Un jeune a été tué à Kolda et à chaque fois que les gardes du corps du leader de Pastef ont été interpellés des armes ont été saisies sur eux. Ce qui laisse penser que ces derniers sont peut-être les auteurs de ces crimes qu’ils imputent aux forces de défense et de sécurité.

Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, a bien fait de réguler l’ordre public car si Sonko a des droits de circuler librement, il a aussi le devoir de ne pas entraver la voie publique. D’où l’impérieuse volonté des autorités publiques de penser au bien être général étant donné que les gens ont le droit de vaquer librement à leurs occupations sans contrainte aucune.

Les personnes malades ont le droit d’aller à l’hôpital sans voir les voies publiques être obstruées par des politiciens qui ne pensent qu’à leur petite personne.

Le Président Macky Sall, étant opposant, a toujours été pacifique. Il a attendu la campagne électorale pour proposer son programme et a fini par prendre démocratiquement le pouvoir. L’appel à l’insurrection et les menaces à tout va n’ont jamais été une solution. Le Sénégal est un havre de paix dont la figure emblématique est Cheikh Ahmadou Bamba qui a toujours prôné la non violence et le pardon. Sonko ne saurait faire ce que Serigne Touba n’a jamais recommandé. Qu’il revienne à la raison!

Mariama Goudiaby