Deux capitales ouest-africaines classées parmi les meilleures villes du monde

les villes de Lagos et Accra ont été reconnues parmi les 13 meilleures destinations de vie nocturne au monde.

Dans la ville de Lagos, le centre commercial animé du Nigeria, s’est classé 6e, surpassant des villes bien connues comme Rotterdam aux Pays-Bas et Manchester au Royaume-Uni, tandis qu’Accra, la capitale côtière du Ghana, a obtenu la 10e place sur la liste.

Ce classement a été publié par Time Out , un magazine mondial présent dans 333 villes à travers 59 pays.

L’afrobeats, le son qui a enflammé les pistes de danse du monde entier, trouve ses origines au Nigeria. Il n’est donc pas surprenant que la plus grande ville du pays, Lagos, soit si bien classée pour sa vie nocturne.

Lagos a obtenu un score de qualité impressionnant de 80 % pour sa vie nocturne animée, et ce n’est pas non plus trop dur pour le portefeuille des locaux, avec un score de 48 % pour l’abordabilité.

Le magazine a également noté que les lieux de vie nocturne de Lagos, tels que Freedom Park et The House sur l’île Victoria, sont devenus synonymes d’événements passionnants qui répondent à un large éventail de goûts, des soirées salsa du dimanche et des événements de réseautage aux soirées afro house club comme Odyssey House.

La vie nocturne dans la ville d’Accra a obtenu de bons résultats, avec 66 % de qualité et 36 % d’accessibilité. Les habitants sont ravis de l’ambiance, la qualifiant de « belle », « paisible » et « sûre ». Les lieux de prédilection incluent les bars animés d’Osu et les fêtes nocturnes sur la plage de Labadi, où les gens savent s’amuser.

« La vie nocturne d’Accra a repris de plus belle depuis la pandémie, et maintenant, tout tourne autour des ambiances en plein air », explique Kofi Dotse, expert d’Accra. « Imaginez des bars sur les toits, des concerts en plein air, des sets de DJ en direct et des festivals d’art : c’est un tout nouveau niveau de plaisir », a-t-il déclaré.

