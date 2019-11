Les sortants du Cneps issus de la formation payante soldée par un diplôme en EPS observent leur deuxième jour de grève de la faim en face du ministère des Sports.

Ces jeunes qui dénoncent toujours le recrutement de chargé de cours en EPS, non formés, lancé par les Inspections d’Académie de Kaolack et de Thiès, l’exemption d’écoles et de classes au cours d’EPS et le fait que depuis 2014, ils réclament le recrutement des 179 diplômés d’état, sortants du CNEPS de Thiès. Ils maintiennent la continuité de la grève de faim.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn