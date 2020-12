Devant un huissier de Justice : Ansoumana Dione interdit d’accès chez Diouf Sarr

Ansoumana DIONE interdit d’accès chez DIOUF SARR devant un huissier de justice.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, a été interdit d’accès, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ce lundi 21 décembre 2020 à 11 heures 15 minutes, par des gendarmes qui disent avoir reçu des instructions verbales, dans ce sens. Ces faits gravissimes et inédits, assimilables à un banditisme d’Etat, de la part du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, se sont déroulés devant un huissier de justice qui accompagné Ansoumana DIONE, pour un constat d’usage.

Après la signature du Procès verbal par l’huissier de justice, Ansoumana DIONE transmettra ledit document à son Avocat qui fera une requête auprès des autorités judiciaires compétentes, contre cette mesure d’interdiction illégale. En clair, l’on s’achemine vers une rude bataille, opposant un fervent défenseur des droits des malades mentaux et des autorités sanitaires, ayant déjà perdu lamentablement dans cette affaire. Car, nul ne peut interdire l’accès du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, un lieu public, à un n’importe quel citoyen.

Rufisque, le 21 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)