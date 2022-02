Diagne Fada : « Benno garde sa majorité »

Les résultats des élections locales continuent de faire l’objet de discussion. Invité du Grand oral sur Rewmi Fm, Modou Diagne Fada a analysé les performances de Yewwi Askan Wi lors de ce scrutin. Pour le leader du Fds/Yessal et membre de Benno Bokk Yaakaar, leur coalition garde sa majorité.

« Oui l’ambition était de garder Guédiawaye, Pikine et reconquérir Ziguinchor qui avait échappé à Benno en 2014, de même que Thiès. On n’a pas réussi à reconquérir ces villes. Mais ce n’est pas méchant, car le Sénégal est une démocratique majeure, un pays qui sait voter. Les citoyens ont fait le choix et il faut en prendre acte. Pourtant cela ne donne pas à l’opposition la majorité et les voix de Darou Mousty comptent comme celles de Dakar. Benno garde sa majorité, les listes parallèles qui ont gagné, prouvent que si c’étaient d’autres élections, on allait obtenir la majorité pour gouverner. Donc la majorité est là », dit-il.

Modou Diagne Fada de rajouter : « Les échecs ne sont pas des moindres non plus. Il faut une lecture, la conférence des leaders a déjà analysé ces résultats-là. Nous sommes en train de nous préparer et de remobiliser les troupes et des missions sont envoyées pour consolider les bases de Bby et de la grande majorité. Nous voulons garder notre majorité à travers le Sénégal. Bby avait perdu les élections locales en 2014 à Dakar, mais pourtant en 2017, il a gagné les législatives. En 2019, Macky a gagné à Dakar. Nous allons nous battre pour récupérer les zones perdues car nous avons compris que dans beaucoup de localités, il y a eu des votes sanction de la part de nos militants. Si l’opposition pense avoir gagné ces Locales, c’est qu’elle n’est pas ambitieuse. »

« Il suffit de faire le tour du Sénégal pour s’en rendre compte. Les capitales en Afrique sont « rebelles ». Gérer une capitale pour un parti au pouvoir, c’est difficile. Si on se réfère au bilan, on n’allait pas perdre Dakar ou Guédiawaye. Les gens regardent assez peu ces questions-là. On comprend, mais il faut faire avec. Je félicite tout le monde mais aussi il faut que les gens sachent que le Président est là et avec une majorité. On verra bien avec la nouvelle photographie lors des Législatives », conclut Fada.