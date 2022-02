Abdoulaye Wade honoré…Aminata Touré salue le geste de Macky

Aminata Touré s’est prononcée sur le stade national du Sénégal qui sera inauguré ce mardi et qui portera le nom de l’ancien Président Abdoulaye Wade. “Le stade de dernière génération de Diamniadio portera le nom de l’ancien Président Abdoulaye Wade. C’est un beau geste républicain après le Centre International de Conférence Abdou Diouf, le Building administratif Mamadou Dia et avant l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Il est important que nos compatriotes qui ont servi la Nation au plus haut niveau, soient honorés et ainsi immortalisés”, ecrit-elle sur sa page Facebook.