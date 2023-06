Titre : Dialogue National/Ecoute du discours véridique de Cheikh Bamba Dièye, Porte-parole de l’opposition sénégalaise.

Source de motivation : «…Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs» «Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence!» Extraits du Saint Coran Sourate 39 Az-Zumar (Les Groupes) Versets 17 et 18.

Référence : Prise de parole des leaders politiques mentionnés lors de l’ouverture du lancement du dialogue national. https://www.google.com/search?q=DIALOGUE+NATIONALE+CHEIKH+bAMBA+DIEYE Eléments d’appréciation : Table Ronde Digitale autour du lancement du Dialogue National: Fiche synoptique du rapport rédigé par la Coalition Digitale de Jeunes Experts Associés pour la Stabilité du Sénégal «CDJEA-SEN». Etude disponible sous réserve de la protection des données à caractère personnel.

Note introductive : Le récent dialogue National sous la houlette du Président Macky Sall est digne d’intérêt. La stabilité du pays est un défi sans commune mesure attractive à relever. Il y va de notre intérêt général et de celui de nos partenaires de développement. La position du Sénégal dans le rang des nations incarnant la paix est une fierté à sauvegarder à tout moment quelque soient les troubles ; fussent-elles à visage politique. En ces moments de désolation, au Sénégal ci-git une haute tension de toute nature belliqueuse. Les enjeux et défis auxquels se pose la présidentielle 2024 font monter au quotidien l’angoisse des populations. Les plus vulnérables sont l’emprise d’un choc perturbateur et d’accrochage entre citoyens. Cet état de fait si troublant, n’augure point la sérénité encore moins le calme. Les médias à la une de leurs journaux ne cessent de porter l’écho de la situation déplorable envahissant notre pays de Téranga. Dans ces circonstances d’affront et de regard belliqueux, un Dialogue National, fut initié au plus haut niveau hiérarchique de décision. La lettre de motivation est orientée à des fins de consensus et de cohésion. Les réflexions bien appropriées ; fort équilibrées et justes seront partagées de part et d’autre. L’approche participative est inclusive.

Mise à niveau : Le Porte parole est la personne qui prend la parole au nom de quelqu’un d’autre, d’un groupe… lors de cette assemblée. Le Dialogue National fut hétéroclite mixe, hétérogène. C’est au vu de la nature et du statut de participation élargie. Le Porte parole est la personne qui peut être déléguée, intermédiaire, interprète, mandataire, organe, représentant. Son rôle est de veiller à ce que les annonces soient faites de la manière la plus appropriée et en recherchant à maximiser l’impact favorable des messages (et donc de minimiser l’impact défavorable). Dans cette lueur et optique, découle la tragédie de communication. La maîtrise, l’émotivité lors d’une prise de parole est adjacente à la manière de parler au public réceptif. Ensuite c’est la présentation d’idées, de façon claire, limpide et organisée. Accrocher et de conquérir un auditoire ; concevoir et présenter des supports visuels percutants relèvent du bon choix de titre d’interlocuteur désigné. C’est à ce défi intellectuel et tâche d’expert en communication publique, dont Cheikh Bamba Dièye s’est exercé avec aisance et brio. Ce fût lors du lancement de l’ouverture du solennel dialogue sis au Palais de la République.

Support analytique du discours de Cheikh Bamba Dièye: «Le Sénégal doit gagner et que vive le Sénégal… » CBD dixit.

La prise de parole du mandataire de l’opposition lui a permis de se sentir moins seul, dans sa situation, tout en pouvant être et dire ce qu’il est, individuellement requis par ses mandants politiques. Les argumentaires se collent à l’appréciation suite à l’analyse féconde de son intervention. Il y a en eu un parterre d’intervenants toute obédience confondue. L’enjeu de l’élection présidentielle, les questions et réponses auxquelles s’adressent en amont, durant, et après élections 2024, sont cruciales pour la paix. L’équilibre, la verticalité du Sénégal. Le troisième mandat ; le choix d’une personne neutre ; le management neutre des élections présidentielles ; le fichier électoral ; le parrainage s’annoncent déterminants pour la paix électorale. Un dialogue fécond sur les variables s’y afférentes, concorderaient à une élection consensuelle sans heurt, ni secousse sociopolitique. Il y a de l’intérêt de la Nation Sénégalaise, des partenaires au développement. Les résultats obtenus du dialogue devraient être tracés sur un repaire orthonormé. L’atteinte du but général visé dans ce dialogue est souhaitée. Les coordonnées cartésiennes servant de boussole se mesurent dans un diagramme. En abscisse, la volonté du dialogue nationale ; en ordonnée l’engagement du peuple. Ainsi confectionnée par de mains expertes, la fonction affine dévoilera la bonne marche à suivre. A cette rencontre d’échange il a été convié les différentes représentations du peuple individuellement ou collectivement ; sans exception encore moins d’exclusion. Une démarche participative louable pour ensemble dialoguer pour que Vive le Sénégal est en branle. Le discours sous revue a circonscrit l’énergie du dialogue dès les premières heures du lancement. Les points saillant sont d’ordre éducatif, professionnel, instructif. Raison suffisante pour poser le cadre de suivi managérial aux dires des uns et des autres …

Portée du discours de Cheikh Bamba Dièye: «Le Sénégal a besoin des synergies et de ce que nous avons de plus chère …». CBD dixit. Au demeurant, écouter un discours c’est s’appliquer à l’entendre, prêter son attention à des paroles. Dresser l’oreille, prêter une oreille attentive, tendre l’oreille. L’écoute est le point de départ de la communication. Avant d’émettre, il faut être capable de recevoir. Bien écouter fait partie des soft skills. Telle aptitude voire attitude permettent de désamorcer des situations de crise, de se concentrer sur le factuel, d’activer l’intelligence collective, en multipliant les points de vue sur la réelle source. C’est à cet exercice cérébral que les célèbres charismatiques invités triés sur les composantes de la nation ont été conviés. Les intervenants se sont mis à s’évertuer avec solennité sous le regard du Président de la République, Maître de la cérémonie. Laquelle est pavée de bonnes intentions. Il était question de s’arcbouter avec sobriété sur le destin du Sénégal avec les parties prenantes d’un Sénégal respectueux d’un Etat de droit. Le discours du Porte parole, représentant de l’opposition en la personne de Cheikh Bamba Dièye fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels, et politiques, socio-économiques. Telles considérations de multiples dimensions couvrent le contexte et l’actualité du Sénégal. Ce sont des référentiels prioritaires qui sont en ligne de mire par l’intervenant.

Teneur du discours de Cheikh Bamba Dièye : «Ce dialogue doit être un réceptacle de décisions… La Paix a un prix qu’est la vérité…» CBD dixit.

Les points saillants du discours, furent pathétiques, impressionnants, saisissants à tout moment. L’atmosphère de bonne convenance et de civilité planait dans la salle des Banquets. Cheikh Bamba Dièye, a été écouté, son intervention analysée et interprétée par différentes catégories sociales et professionnelles présentes. Convenons-en, son discours est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de l’enveloppé de ses phrases. Elles sont pleines de sobriété, de pondération, de sagesse. L’internet comme une trainée de poudre en pleins vents de tempête était le relais pour la diffusion des moindres détails.

D’emblée, ledit porte parole a décliné la feuille de route et la vision prospective attendue de ses pairs. Le champ pratique de son mandat demeure une température dans la bonne réceptivité. Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles doit prêter une oreille attentive à son intervention. Le libellé est bien ajusté aux questions et réponses auxquelles s’adresse l’essence du dialogue national : «Ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité». Extrait du Saint Coran Sourate 2 Al-Baqarah (La vache) Verset 42.

Serigne Saliou Fall

Président du parti politique : Mouvement Des Citoyens pour une démocratie de développement (MDC).

Membre des Forces Vives du Sénégal F24.

Mbacké le 6 Juin 2023.