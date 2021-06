Diamniadio : Le Stade Olympique livré en février 2022

Les travaux du Stade Olympique de Diamniadio avancent à pas de géant. Selon le quotidien national Le Soleil, l’ouvrage, dont la pose de la première pierre, par le chef de l’État Macky Sall, a eu lieu le 20 février 2020, sera livré en février prochain.

Le niveau d’exécution des travaux, prévus sur le site qui abrite déjà la Dakar Arena, est à 66%. D’une capacité de 50 000 places, le stade qui porte (provisoirement) le nom de Stade du Sénégal, est une infrastructure de dernière génération. Le stade disposera d’un terrain annexe doté d’une piste d’athlétisme et d’une tribune de 2 000 places et d’un terrain d’entraînement multifonctionnel. À cela s’ajoute des salles de fitness, d’une autonomisation en eau et en électricité pour être fonctionnel à tout temps, de sept infirmeries et d’un centre solaire.

D’après toujours les informations glanées par le journal, le coût global de l’infrastructure est estimé à 150 milliards Fcfa.