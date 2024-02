Diaraf Sow aux jeunes : « ne soyez pas la chair à canon des politiciens »

« LA VÉRITÉ, CHERS JEUNES… »

La vérité est que vous devez refuser de service de chair à canon à une classe politique qui n’attaque pas des Forces de l’Ordre et dont leurs enfants n’attaquent jamais les Forces de l’Ordre mais qui vous demande à vous de le faire à leurs places, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer.

La vérité est que ces Forces de l’Ordre en un moment ne vont pas accepter de se faire massacrer comme des rats par une jeunesse dont la principale leçon qui leur a été appris par cœur par Ousmane Sonko est la défiance envers l’autorité, ces Forces de l’Ordre sont très professionnelles mais en un certain moment, elles seront dans l’obligation d’user de leur droit de légitime défense dont les conséquences peuvent parfois être désastreuses.

La vérité est que ces lâches vous manipulent, d’ailleurs, vous les avez vu supplier poliment les Forces de l’Ordre de permettre à leurs enfants non d’aller manifester, mais d’aller à l’école. Cela ne doit pas vous pousser à réfléchir ?

La vérité est que ceux qui vous félicitent lorsque vous attaquez à coup de pierres ou aux cocktail molotov un convoi des Forces armées ou un détachement des Forces de police ou de la gendarmerie, en vous disant, « tuez-les », ce sont ces gens-là vos véritables ennemis, ce sont eux qui vous mènent à la mort ; ces gens, ce sont les hommes politiques de l’opposition qui feront de votre cadavre largement diffusé sur les réseaux sociaux, un trophée de guerre.

La vérité, chers jeunes, est que certains opposant vont jusqu’à armer des voyous, de pistolets, qui infiltrent souvent les manifestants, pour vous abattre comme des chiens, en lâchement, en toute discrétion, en catimini, sous le couvert des tirs des lacrymogènes, pour ensuite, accuser les Forces de l’Ordre : la mort de l’étudiant Balla Gaye n’a pas été causée par les FDS.

La vérité est que « Kou Dê sa yaye moy perte, sa papa perte, say mbokk perte, Sénégal moy perte, mais sa yaye dou diourate ». La vérité est que nous sommes dans un monde à problème où ça râle partout, en France, en Israël, aux États-Unis et partout en Afrique et dans le monde, parce que le monde est en crise.

La vérité est que tous ces « Toubabs » que vous encouragez à s’ingérer dans nos affaires intérieures, en réalité, n’ont d’yeux que pour notre pétrole et notre gaz puisque Poutine leur a fermé les portes et eux-mêmes sont dans une crises économique incommensurable, c’est pourquoi ils veulent nous pousser vers le chaos, pour profiter de nos hydrocarbures dont ils ont tant besoin en ce moment, pour sauver leurs économies, le pain, l’essence, le gasoil ️ coûte trois fois moins cher au Sénégal que dans leurs pays, parce que le Président Macky SALL a tout subventionné, pour permettre aux sénégalais d’avoir des conditions de vie meilleures.

Cependant chers jeunes, malgré cette crise économique mondiale, le Sénégal va s’en sortir très bientôt, dans quelques mois, avec la commercialisation de notre premier baril de pétrole qui sifflera l’abondance et l’émergence dans notre cher pays. Vous n’aurez pas besoin alors d’aller ailleurs pour gagner des millions car l’argent sera sous vos pieds ; du travail, il y’en aura à gogo et vous serez tous dans de bonnes circonstances pour bâtir un avenir meilleur.

Maintenant chers jeunes, si vous aidez les Toubabs et nos ennemis, à semer le chaos et l’instabilité dans notre pays, qui va perdre ? Vous ! Vous seuls serez perdant et notre pétrole, notre gaz sera détourné directement vers l’Europe, vers les États-Unis tandis qu’ils nous encourageront à nous battre entre nous, avec en appui armes et munitions, devons-nous accepter cela ? Non !

Arrêtons ces manifestations inutiles, allons vers l’essentiel, la commercialisation de nos ressources naturelles.

En attendant, faisons confiance au Président de la République Macky SALL qui organisera avec toutes les garanties, une élection présidentielle sérieuse, libre, transparente, apaisée à la date fixée au 9 Décembre 2024, avec des candidats sérieux qui répondent tous aux critères fixés dans notre charte fondamentale afin d’élire non une marionnette, inexpérimenté, immature et incompétent qui vous fera jubiler un jour, une semaine ou au maximum un mois mais qui vous fera pleurer pendant 5 ans avec en plus un grand lot de désespoir et de désillusion. Car jubiler un jour où un mois pour s’engouffrer ensuite dans la déception totale n’est qu’un éternel recommencement que nous ne vous souhaitons pas.

Ce pays est le vôtre, le TER, les Bus Dakar Dem Dikk, les BRT, les belles routes, l’autoroute à péage, toutes ces belles infrastructures jusqu’au chaloupe « Joseph Ndiaye » qui vient d’être inauguré vous appartient, ne les détruisez pas.

Le Président Macky SALL veut que son pays soit aussi beau que les pays d’Europe et du Golf mais il n’emmènera pas toutes ces belles réalisations lorsqu’il rendra les clefs de la présidence de la République à son successeur. Dieu seul sait qui sera.

Revenez donc à la raison car le meilleur reste à venir et c’est pour très bientôt.

Restez donc chez vous ou occupez-vous de vos gagne-pains mais attaquer les Forces de l’Ordre n’est pas et ne sera jamais une solution.

Me Diaraf SOW Juriste

Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Conseiller Spécial du Président Abdoulaye Daouda Diallo