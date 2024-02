Ansoumane Dione félicite Macky et répond OUI au Dialogue

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Pour le Report de la présidentielle, Ansoumana DIONE félicite le Président Macky SALL et se dit favorable au dialogue.

Communiqué de Ansoumana Dione

Que la CEDEAO, l’UE, la France, les Etats-Unis et tous ceux qui s’agitent pour condamner le report de la présidentielle qui était prévue ce 25 février 2024, arrêtent de diaboliser la situation politique actuelle du Sénégal. Disons la vérité. N’est-ce pas que tout le monde a été unanime sur toutes les irrégularités notées dans le processus électoral ? Où sont ces nombreux candidats recalés au parrainage qui avaient adressé une correspondance au Président Macky SALL pour solliciter son intervention ? Ne lui avaient-ils pas demander que les choses soient revenues pour qu’ils puissent participer à cette élection présidentielle de 2024 ?

Maintenant que le processus est arrêté pour ne pas aller vers des lendemains post-electoraux mouvementés, avec des résultats contestables et qui seraient inévitablement contestés, nous devrions tous nous mobiliser pour sauver notre pays d’une telle catastrophe pouvant nous plonger dans un chaos que chacun de nous regretterait. C’est la raison pour laquelle, moi, Ansoumana DIONE, je tiens à féliciter, ici et de vive voix, le Président Macky SALL pour avoir redonné la chance à beaucoup d’autres candidats, de pouvoir prendre part à cette élection présidentielle prévue le 15 décembre 2024, d’où l’urgence d’un dialogue.

Par ailleurs, je condamne avec la plus grande fermeté, le retrait de la licence de la télévision Walfadjri et toutes les violences policières, exercées sur des journalistes lors des manifestations de cette Plateforme dite « Aar Sunu élection ». Nous exigeons également que des sanctions soient prises, au plus vite, contre les auteurs ces actes barbares, perpétrés notamment sur des femmes qui ne faisaient que leur mission de service public. Le Sénégal est dans un tournant décisif et nous devons faire preuve de prudence pour ne pas semer les germes d’une violence qui pourrait nous porter préjudice. Allons tous au dialogue !

Rufisque, le 11 février 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’ASSAMM