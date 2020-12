Diaraf Sow écrit à Macky pour demander un minimum de respect et…

Nous avons l’insigne honneur de vous écrire cette lettre ouverte quoi que la procédure ne nous convient pas, mais comment faire autrement si nos correspondances qui vous sont adressées officiellement ne sont jamais suivies de réponses ou de réactions.

En effet, Monsieur le Président de la République, nous aimerions avoir des réponses à certaines questions qui nous tiennent à cœur.

Avez-vous reçu nos lettres ? Si non, qui bloque nos correspondances à la présidence de la République et pourquoi ?

Si Oui, Excellence Monsieur le Président de la République, pourquoi vous n’avez pas réagi ? Indifférence ? Manque de reconnaissance ?..Dans ce cas, il nous conviendrait de revoir notre collaboration avec vous, en tant que parti allié honnête, qui a tout donné, tout vu, tout subi et tout entendu pour vous défendre et vous soutenir en permanence, vous et votre Gouvernement contre les attaques les plus acerbes et les plus agressives contre vos détracteurs les plus coriaces.

Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des encagoulés, nous marchons à visages découverts à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir en plein jour avec tous les risques et périls sans rien demander en retour.

Et si devrions vous combattre aussi, nous le ferons en toute responsabilité, en plein jour et à visage découvert avec tous les risques et périls, donc, un minimum de respect et de reconnaissance pour vos alliés politiques que nous sommes.