Trois vagues dangereuses pour…Macky Sall

Dilemme pour Macky Sall : Il fait face à trois vagues successives

S’il y a quelqu’un qui se trouve véritablement face à un dilemme en ce moment au Sénégal, c’est bien le Président de la République Macky Sall. Une situation dont il aurait pu s’épargner en ne prêtant guère ses oreilles aux faucons du Palais dont leur leader n’est autre que ce grand comploteur, le « naar » Mahmout Saleh. Ces derniers ont contribué à faire entrer Aminata Touré dans l’opposition, après qu’elle a été démise de ses fonctions de Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Et aujourd’hui, le Chef de l’Etat n’a plus à s’occuper uniquement des oppositions farouches de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko, mais également celle de Mimi Touré. Cette dernière vient de s’exprimer fermement sur la limitation du nombre de mandats successifs du Président de la République du Sénégal. Aminata Touré soutient que Macky Sall ne peut avoir droit à un troisième mandat en 2024.

Elle place ainsi le Président de la République Macky Sall dans son viseur. Macky Sall ne pourra pas arrêter trois vagues successives : Khalifa Sall, Ousmane Sonko, et maintenant Mimi Touré. Ainsi, face aux échéances qui s’annoncent, le Président de la République doit faire s’apprêter à surmonter trois vagues redoutables. Des vagues pires pour lui que le seconde vague de la covid-19 qu’affronte en ce moment le Sénégal.

Khalifa Sall s’est enfin réveillé après s’être plongé dans un long silence, depuis sa sortie de prison. Il fait le tour des mouvements et des plateformes. Même si le pouvoir en place essayait de l’empêcher à se présenter au cours des prochaines échéances électorales, Khalifa Sall et sa coalition pourraient faire mal. Quant à Ousmane Sonko, il continue de faire l’unanimité parmi les jeunes.

Si maintenant, Aminata Touré vient s’y mêler, le Président de la République Macky Sall doit se montrer inquiet. En tout cas, elle vient de lancer un uppercut à Macky Sall. Pour elle, ce dernier ne peut prétendre à un troisième mandat en 2024. Et, elle risque de réunir autour d’elle, tous ceux qui combattent pour dire non à une troisième candidature de Macky Sall en 2024.

Voilà des vagues que Macky Sall aura du mal à arrêter. Car, cela va être comme s’il essayait d’arrêter la mer avec ses bras.

La rédaction de Xibaaru