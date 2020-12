Khalifa Sall rend visite à « Avenir Senegaal Bi Ñu Begg »

Communiqué conjoint de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg et du Mouvement Taxawu Senegaal.

Le dimanche 13 décembre 2020, M. Khalifa Ababacar Sall, à la tête d’une délégation du Mouvement Taxawu Senegaal,

a rendu une visite d’amitié et d’échanges à la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg. Il a été reçu par le Dr Cheikh Tidiane Dieye et plusieurs membres du Secrétariat politique National de la plateforme.

Après avoir remercié la plateforme Avenir pour le soutien constant qu’elle lui a apporté tout au long des épreuves qu’il a injustement subies, il a exprimé la volonté de Taxawu Senegaal d’œuvrer pour le rassemblement des forces de l’opposition. Il a indiqué que les démarches déjà entreprises dans ce sens auprès de certains acteurs politiques sont très encourageantes et plusieurs organisations ont manifesté leur adhésion totale à ce projet.

La plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg s’est félicité de cette démarche qui recoupe parfaitement des initiatives similaires qu’elle a prises et qui ont également commencé à porter leurs fruits.

A la suite de discussions franches et conviviales sur la situation politique nationale, les deux structures ont noté des convergences parfaites entre la vision et les objectifs qu’elles portent pour amener l’opposition à jouer son rôle avec détermination, engagement et responsabilité.

Cette convergence porte notamment sur la nécessité de :

1. consolider les acquis obtenus par le FRN et les partis de l’opposition engagés dans le dialogue politique;

2. Poursuivre les initiatives en cours pour informer et mobiliser le maximum d’acteurs ancrés dans l’opposition pour constituer un vaste cadre d’actions.

3. Œuvrer, avec tous ceux qui sont animés du même esprit, à la constitution d’un noyau autour de valeurs partagées, en procédant notamment à la relecture des conclusions des Assises Nationales et à l’actualisation des recommandations de la CNRI.

A la fin de la rencontre, les deux parties ont convenu de se retrouver très prochainement pour faire le point des démarches entreprises et à chaque fois que de besoin pour approfondir leurs discussions et échanger sur la situation nationale.

Dakar le 13 décembre 2020.