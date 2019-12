Patriotisme économique : que les faux patriotes fassent comme au Rwanda et laissent le Président Macky Sall travailler

C’est quoi votre « patriotisme » ? Votre capacité à déranger la paix et la tranquillité publiques ? À faire des livres depuis l’extérieur en insultant les Institutions Républicaines et en les caricaturant ? À manquer de respect au Président de la République ? À organiser des marches inopportunes, hier Yen À Marre ou Aar Liniou Bokk aujourd’hui Nio Lank, demain on ne sait quoi encore ?

À outrager les forces de défense et de sécurité ? En tentant de les humilier ? En tentant d’escalader les grilles du Palais ?

C’est cela votre « patriotisme » ! ???

J’ai eu honte durant tous vos tintamarres de n’entendre aucun d’entre vous réclamer ses 400.000 F ou réclamer son gaz ou son pétrole. L’occasion actuellement saisie pour mobiliser quelques sénégalais pour semer la zizanie dans la République très bien gérée est la hausse des factures d’électricité. Honte à vous !

Pourtant, c’est des personnes bien identifiées parmi vous qui glorifient le Président Rwandais Paul Kagamé pour minimiser votre Président, le meilleur d’Afrique aux Caraïbes !

Mes chers faux patriotes, puisque vous êtes Rwandais, faites au moins comme chez vous !

Savez-vous qu’au Rwanda, il est interdit de caricaturer les autorités de l’État et d’outrager les Institutions de la République ?

En effet le Code pénal Rwandais prévoit 2 ans ferme et une amende de plus de 1000 dollars contre les auteurs de caricature et d’outrage aux autorités de l’État.

Savez-vous au moins qu’au Rwanda, le dernier Samedi de chaque mois, il faut travailler par force pour nettoyer les rues ?

Savez-vous que ceux qui refusent de le faire sans justification paient une amende de 5000 F ou sont sévèrement sanctionnés ?

Savez-vous qu’au Rwanda celui qui jette des ordures dans la rue risque plusieurs mois de prison ?

Savez-vous qu’au Rwanda, personne n’a le droit d’exposer les ordures ménagères dans la rue. On ne les fait sortir que le jour de la collecte moyennant une taxe allant de 2000 F à 12000 F.

RWANDA ET HAUSSE DES PRIX

Savez-vous qu’au Rwanda une hausse accélérée des prix maintient la croissance de ce pays à cause d’un patriotisme économique de ses populations depuis 2017 ?

Depuis 2017, toutes les denrées alimentaires ont augmenté y compris les boissons non alcoolisées. Le taux d’inflation au Rwanda est allé jusqu’à 7,4 % contre 4,5 % en 2016 !

Eau, gaz, électricité : 1,5 %

Transport: 8,3 %

Café: 64 % !!!

Au Sénégal, avec un Président très social et très sensible aux couches les plus démunies, il n’ y a eu aucune hausse depuis 2012 mais au contraire plusieurs baisses avec plusieurs augmentations de salaire, avec une politique sociale qui n’existe nulle part au monde, l’État incapable de maintenir une subvention à cause de ses nombreuses charges pour révolutionner le Sénégal se désengage et voilà que certains saisissent l’occasion pour s’ouvrir une voie vers le palais de la République.

On vous y attend de pied ferme.

Les vrais patriotes paieront leurs factures d’électricité inchaAllah.

Vive le patriotisme économique !

Vive les sentinelles de la République

Vive le Président Macky_SALL

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J