KOLDA : Sanoussy Diakité lorgne le fauteuil de maire

Malgré son départ à la retraite, le désormais ex DG de l’ONFP semble plus que déterminé dans son ambition de devenir maire de Kolda. Sanoussy Diakité est sur le terrain pour convaincre les populations à consolider les acquis du régime de Macky Sall. Mieux, l’enfant du quartier Saré Moussa mobilise les citoyennes et citoyens en direction des prochaines élections locales. L’ancien DG de l’ONFP est contre la politique de l’actuelle équipe municipale à développer la ville de Kolda. D’ailleurs en sa qualité de président du collectif des comités de base de l’APR, Sanoussy Diakité est invité par les populations du quartier Gadapara pour trouver des solutions à leurs problèmes. Assainissement, absence d’électricité, mauvaises routes, sont entre autres les difficultés rencontrées par ces populations qui fondent espoir sur Sanoussy Diakité. Au cours d’une rencontre pleine de monde dans cette localité, habitantes et habitants ont rappelé entre autres, les différentes formations professionnelles et les financements des populations gràce à cet homme. Qualifié de bras armé contre le chômage des jeunes par les multiples capacitations qualifiantes de cette frange de la population, le premier inventeur de la machine à décortiquer le fonio ne cesse d’amortir les difficultés des populations dans la ville comme dans le département où des personnes disent compter son caractère d’homme travailleur.

ELHADJI MAEL COLY