Un grand ouf de soulagement chez les enfants handicapés et leurs parents. L’association Trisomie 21 vient d’offrir à Kolda un centre de sauvegarde et d’éducation des enfants handicapés. Un projet qui vient à son heure dans un contexte où le nombre d’enfants handicapés semble augmenter, selon un spécialiste de la santé. La pause de la première pierre a eu lieu dans un espace de terre cédé par les populations du village de Faraba situé à la périphérie de la ville de Kolda. A en croire Germaine Sagna, ce centre va permettre aux enfants handicapés de s’épanouit, de se mouvoir et de se sentir chez avec toutes les mesures d’accompagnement possible. La présidente région de cette association précise que dans ce centre, il est prévu une salle d’éducation scolaire, une salle de jeu, un bloc sanitaire, et un espace destiné à la récréation. A la question de sa proximité avec l’hôpital régional, Madame Germaine Sagna dira que c’est pour faciliter la prise en charge médicale de ces enfants. Justement ces enfants handicapés sont des enfants trisomiques et des enfants à d’efficience mentale. Et pourquoi un centre spécial à ces handicapés, les responsables de cette association Trisomie 21 diront que c’est pour absorber ces victimes qui sont aussi stigmatisés dans leurs différentes écoles où ils font souvent l’objet de mise en quarantaine. La joie des populations surtout de ces enfants est grande à ce jour de pose de la première pierre. Nous sommes fières et nous prions Dieu pour le bon fonctionnement de ce centre a déclaré Aissatou Baldé mère d’un enfant trisomique. Ajoutant que « ce centre restaure la dignité de nos enfants qui sont toujours considérés comme non membres de la société « .

ELHADJI MAEL COLY