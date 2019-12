Sitor Ndour : j’adore You et j’aime Ngaaka Blindé »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Sur le plan culturel, Sitor Ndour est un fan de Youssou Ndour et des rappeurs : « En réalité je consacre du temps à mes enfants et à mes épouses en écoutant la musique de Youssou Ndour à qui on fait un mauvais procès sur le morceau Nay. Les rappeurs sont devenus matures et je savais que Ngaka Blindé et Dip Doundou Guiss sont en train de faire de bonnes choses ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn