Sitor Ndour explique la distribution des semences

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Sur la distribution des semences à des personnes étrangères au monde agricole, Sitor Ndour confirme : « Il y a des marabouts qui ont besoin de 7 tonnes et personne ne peut remettre en cause l’existence de terre, car chaque année des camions transportent des talibés pour le compte du marabout. Je ne vais pas disserter sur la quantité de semences obtenus par lui. Sur le principe je ne suis pas d’accord qu’on donne des semences à des spéculateurs. Mais je n’ai jamais assisté à là où donne des semences gratuitement. Il y a même des étrangers qui bénéficient des quantités de semences car l’objectif est d’accroître la production »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn