Sitor Ndour : « Si Macky choisit un dauphin, je le suis »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall ; il se prononce sur le dauphinat : « Ceux qui avancent que Macky Sall est un président par défaut, Le president Macky Sall leur a démontré qu’il agit sereinement et applique froidement et à un style froid. Sur le dauphinat, il saura mettre un homme chanceux et consensuel pour se maintenir encore au pouvoir. Je ne reponds pas à ces qualités car je ne dispose pas du pouvoir financier pour prétendre à ce niveau. S’il choisit un dauphin, je crois fermement qu’il fera appel à moi pour l’accompagner ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn