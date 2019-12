Sitor Ndour : « Guy Marius Sagna a dépassé les bornes »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Pour lui, Guy Marius Sagna a dépassé les bornes : « Deux problèmes sont évoqués à savoir les gens qui ont marché jusqu’aux grilles du palais comme Guy Marius Sagna et les travailleurs de la Sde. Je condamne l’attitude des responsables qui réclament plus de parts alors que ceux de l’Onas et de la Sones doivent aussi avoir leurs parts. Il y a eu des sabotages sur la pénurie de l’eau c’est la raison pour laquelle le président Macky Sall a fait une réquisition qui est un droit fondamental. Quant à Guy Maiuis Sagna, il a fait dans l’excès de zèle. Imaginez qu’ils trouvent les portes du palais ouvertes, le pire pouvait se produire. C’est déplorable ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn