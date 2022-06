Diaraf Sow : «La DGE n’a pas été courageuse concernant Yewwi Askan Wi»

La DGE s’est embourbée sur deux choses ou n’a pas été courageuse dans ses décisions…par Diaraf Sow

1) La liste suppléant de Benno Bokk Yaakaar est complète et paritaire. Il y’a juste une erreur matérielle qu’il faut corriger. En aucun cas, elle ne doit être invalidée. Seule les listes incomplètes et non respectueuses de la parité doivent être invalidée aux yeux des articles L.173 et L.178 du Code électoral.

2) La liste titulaire incomplète de Yewi Askan Wi emporte toute la liste qu’il s’agisse des suppléants ou des listes majoritaires car:

– Il ne saurait exister des listes majoritaires départementales sans une liste nationale dans une élection législative.

Seul le contraire est permis et accepté par la loi électorale.

– La DGE ne saurait se substituer à Yewi Askan Wi en validant une liste proportionnelle suppléant ( publiée) à la place d’une liste proportionnelle titulaire rejetée ( Non publiée).

– La DGE en procédant ainsi a procédé à une substitution de candidats de la liste nationale titulaire par une liste nationale suppléant mais n’a pas en réalité rejeté la liste nationale titulaire de Yewi Askan Wi qui existe toujours avec d’autres candidats différents que ceux choisis dans la liste faisant grief.

– La DGE n’a aucun pouvoir de choisir, de substituer ou de changer des candidats à la place des partis politiques.

En conclusion, la DGE n’a pas été courageuse et n’a pas dit droit sur la décision concernant Yewi Askan Wi qui est en réalité une décision de substitution et non une décision de rejet d’une liste incomplète qui devait être tout simplement rejetée sans aucune autre mesure.

Le Conseil Constitutionnel a le devoir moral de réhabilitation de la liste nationale suppléant de Benno Bokk Yaakaar qui est tout sauf incomplète ou non respectueuse de la loi sur la parité.

Le Conseil Constitutionnel a aussi le devoir moral et historique de rejeter tout simplement la liste non seulement nationale titulaire de Yewi Askan Wi mais aussi la liste suppléant son corollaire qui ne saurait en aucun cas se substituer à la liste titulaire rejetée par la DGE parce que incomplète du fait d’un doublon interne et d’un doublon externe.

Le Conseil Constitutionnel a également le devoir historique de rejeter toutes les listes départementales de Yewi Askan Wi qui ne peuvent et qui ne doivent nullement à elles seules aller en compétition électorale sans une liste nationale qui les porte.

Que droit soit dit !

Me Diaraf SOW Juriste Publiciste