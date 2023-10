Diaraf Sow : « La radiation d’Ousmane Sonko est bien justifiée »

LA RADIATION D’OUSMANE SONKO ET CELLE DE SON PARTI SONT BIEN JUSTIFIÉES

Certains vautours, sans doute les plus nuls en droit si non les juristes partisans les plus malhonnêtes, s’amusent à tenter à faire croire, sans raisonnement valable, à l’opinion publique, que la contumace d’Ousmane Sonko a été levée dès son arrestation.

Ces oiseaux de mauvaises augures savent pourtant qu’Ousmane Sonko qui avait insulté et boycotté toute la justice et tous les magistrats après les avoir menacé violemment, avait, après sa condamnation par contumace, été arrêté pour d’autres actes et faits encore plus graves, alors qu’il ne s’est jamais présenté devant la justice pour se constituer prisonnier.

Ces actes et faits extrêmement graves pour lesquels il avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Sébikhotane qui ont gravement secoué le Sénégal entre Mars 2021 et Juillet 2023 ont conduit à de nombreuses pertes en vies humaines dont des éléments des forces de l’ordre et des civils attaqués, agressés, violentés et brûlés vifs avec une destruction inimaginable des biens publics et privés ayant poussé l’économie nationale tout droit vers la ruine avec des incendies, des vols et des pillages.

Plusieurs Bus de la société Dakar Dem Dikk ont ​​​​été incendiés et pillés causant d’énormes dommages matériels estimés à plusieurs milliards de Francs.

Des magasins privés, des voitures, des maisons, des boutiques, des établissements publics et des banques ont été pillés, volés et incendiés. L’université Cheikh Anta Diop a été agressée, violentée, incendiée avec d’énormes dégâts, avec la carbonisation de livres, d’archives, de véhicules et d’infrastructures, la CESTI aussi.

Comme si tout cela ne suffisait pas Ousmane Sonko agresse lui-même une femme gendarme et lui soutire son téléphone portable comme un vulgaire voleur en pleine journée.

Rappelons qu’une instruction avait été ouverte contre X depuis 2021 et X conduisait directement vers Ousmane Sonko surtout avec les dossiers des « Forces spéciales », les dossiers des « Commandos », « le combat final », et les autres délits et assassinats lâches et ignobles commis sur des citoyens innocents et apolitiques par des éléments du parti PASTEF sous les ordres de leur leader Ousmane Sonko selon ses propres mots: « J’ai besoin de guerriers convaincus, le combat sera mortel, le mot n’est pas de trop, mais c’est le prix à payer »: cet appel à la mort et à la rébellion qui a conduit une cinquantaine de personnes tués et on ne sait à combien de personnes blessées ou amputées.

C’est pourquoi, il a été arrêté pour:

– Appel à l’insurrection

– Association des malfaiteurs

– Atteinte à la sûreté de l’État

– Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste

– Complot contre l’autorité de l’État

– Actes et manœuvres visant à compromettre la sécurité publique

– Vol d’un téléphone à un gendarme

– Diffusion de fausses nouvelles….

Alors sur quoi ces faiseurs de malin peuvent ils s’appuyer pour nous faire avaler ces arguments idiots et ridicules comme quoi la contumace de Sonko est tombée ? Sur quel texte et sur quelle interprétation ou arguments autres que des balivernes ?

La loi n’est elle pas assez claire la dessus ?

Si ! Elle est très claire: Soit, le contumax vient lui-même se constituer prisonnier soit il est arrêté pour les faits auxquels il a été poursuivis, jugés et condamnés.

Dans le cas d’espèce, il n’en a été rien du tout: Ousmane Sonko ne s’est ni constitué prisonnier après sa condamnation par contumace par la chambre criminelle et il ne s’est pas non plus fait arrêté pour les faits relatifs à sa condamnation par contumace par conséquent, il reste toujours un contumax dont la décision rendue par la justice est devenue définitive, l’excluant définitivement des listes électorales et son dangereux parti à été valablement dissout.

Droit a été ainsi dit et de la manière la plus juste et la plus incontestable.

La stabilité et la paix qui règnent actuellement dans notre cher pays le Sénégal depuis que Ousmane Sonko a été envoyé en prison et son parti radié du paysage politique me réconforte dans ce que je disais depuis 2021 au moment où peu osaient encore le dire : Ousmane Sonko est un danger pour le Sénégal et PASTEF est un parti dangereux à dissoudre.

La Cour Suprême a un devoir moral dans sa décision à venir de veiller à cette paix et à cette stabilité de notre cher Sénégal patrie: PASTEF et Ousmane Sonko constituent un danger réel pour le Sénégal, sa stabilité et ses institutions.

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Conseiller Technique auprès du Président Abdoulaye Daouda Diallo Président du CESE