Diaraf Sow retrace le parcours élogieux de…Mimi Touré

Fille d’un Médecin et d’une Sage-femme, Adja Aminata Touré dit Mimi, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives du 31 Juillet 2022 est une brave femme politique sénégalaise, née le 12 Octobre 1962 à Dakar.

Elle grandit dans une grande famille avec à ses côtés ses sept frères et sœurs. Mimi Touré commença ses études scolaires à Tambacounda où son père est affecté puis continue ses classes de lycées à Kaolack avant d’obtenir son baccalauréat en série D au lycée Van Vollenhoven de Dakar en 1981 où elle fut lauréate du concours général en économie avant de partir en France pour continuer ses études.

Ainsi elle obtient au pays de Gaulle, une maîtrise en économie, à Dijon, puis un DESS en gestion des entreprises en Aix-en-Provence et un PHD en Mangement Financier International de l’Ecole Internationale de Mangement de Paris.

Elle soutiendra ensuite son doctorat en management financier international avant de décrocher son titre de docteur en économie à l’International School of Management de New York.

Aminata Touré fît ses premiers pas en politique dans les mouvements de gauche universitaires où elle est s’active.

Ainsi, elle devient membre de la ligue communiste des travailleurs (LCT) qui sera le future Mouvement pour le Socialisme et l’unité (MSU).

En 1993, la première femme sénégalaise Directrice de campagne du candidat à la présidentielle Landing Savané.

En 1994, un an plus tard, elle adhère à l’AJ/PADS de son candidat Landing Savané.

Elle a commencé à travailler depuis 1988, dans l’ancienne compagnie des transports SOTRAC, en tant que responsable du marketing et de la communication.

Militante des droits de l’homme, elle s’engage ensuite auprès de l’Association sénégalaise pour le bien-être familial (ASBEF) avant de devenir à partir de 1995 fonctionnaire pour le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) à New York tout d’abord comme conseillère technique principale au ministère de la famille et de l’Action Sociale du Burkina Faso, puis en qualité de conseillère régionale pour les pays africains francophones et coordinatrice du Programme genre et VIH en Afrique de l’Ouest pour le bureau régional Fonds des Nations unies pour la Femme.

Ensuite Mimi Touré est nommée Directrice des programmes de l’ASBEF.

Elle conseille beaucoup de gouvernements et participe à des programmes spécifiques des nations unies.

En 2003, Aminata Touré est nommée à New York comme directrice du Département droit humaine du FNUAP.

Elle reste à ce poste pendant 7 ans.

En 2010, elle Elle quitte New Jersey, revient au Sénégal pour devenir Directrice de Cabinet de Macky SALL, président de l’Alliance pour la République participe l’année suivante à la conception du programme Yonou Yokouté pour la campagne électorale présidentielle de 2012.

Celui-ci gagne la présidentielle et nomme Aminata Touré comme Ministre de la justice Garde des Sceaux du nouveau gouvernement dirigé par le banquier Abdoul Mbaye en remplacement de Cheikh Tidiane Sy.

Le 1er Septembre 2013 elle est nommée Premier ministre du Sénégal en remplacement d’Abdoul Mbaye et occupe ce poste pendant un an. Elle devient ensuite envoyée spéciale du chef de l’Etat sur le plan national et international.

En mai 2019, Mimi est nommée Présidente du Conseil économique, social et environnemental qui fait d’elle la troisième personnalité de l’État.

Elle sera limogée en octobre 2020, en même temps que le gouvernement, et est remplacée par Idrissa Seck, un ancien opposant.

Aminata Touré est en 2013 parmi les 100 personnalités les plus influentes de l’année par le Magazine “Foreign Policy” et aussi parmi les 21 femmes en lice pour le prix de « l’Africaine de l’année » par le magazine Jeune Afrique.

En 2014 elle a reçu le Prix de la Fondation du conseil du forum de Crans Montana.

Me Diaraf SOW Président national du parti ADAE/J.

Coordonnateur du Club des Amis du Président Macky SALL