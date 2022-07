Pape Diop démonte les mensonges de And Sam Jikko Yi

And Sam Jikko Yi devrait remuer la langue sept fois avant de parler. Cette association vient de s’attaquer à plus puissant qu’elle. Dans une sortie largement relayée, Ababacar Mboup et ses camarades ont demandé aux sénégalais à voter contre la coalition Benno Bokk Yakaar, Les serviteur/Mpr et Bokk Gis Gis Liggeey. Selon eux ces coalitions ont refusé de signer leur mémorandum.

Mais tout ce que dit cette association est fausse selon la tête de liste nationale de Bokk Gis Gis Liggeey, Pape Diop. Lors de sa tournée à Birkelane, l’ancien maire de Dakar a rétabli les faits.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru