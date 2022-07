Macky prend un bastion imprenable…Mademba Bitèye lui donne Kaolack

Après avoir été battu dans les derniers décomptes des voix à Kaolack lors des locales, le DG de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, tête de liste départementale de Benno bokk Yaakaar à Kaolack, a réussi à faire l’unanimité autour de sa personne pour enclencher la bataille du bassin arachidier. Avec tous les ténors autour de lui et avantagé par la fuite en avant de l’opposition radicale et l’absence de Serigne Mboup, maire de Kaolack et président du mouvement ADK (And Defar Kaolack), Pape Mademba Bitèye est sur le point de faire d’une bouchée l’inter coalition Yewwi-Wallu qui a fait de Kaolack sa base arrière avant Ziguinchor.

Toutes les conditions sont réunies pour que Kaolack retombe entre les mains de Benno Bokk Yakaar à l’issue des élections législatives. Pour y parvenir, Pape Mademba Bitèye est en train d’abattre un travail titanesque. Malgré la défaite de Benno Bokk Yakaar aux dernières élections locales, Pape Mademba Bitèye n’a jamais voulu abdiquer, accepter de baisser les bras. Au contraire, il a poursuivi ses efforts quotidiens qu’il a toujours effectués sur le terrain.

Pape Mademba Bitèye, à chaque week-end qu’il est à Kaolack, descend sur le terrain, rend visite aux populations et se met à leurs chevets. Constamment, il envoie des dons aux populations, leur soutient à mettre sur pied des Groupements d’intérêt économique (GIE) afin de se prendre en charge elles-mêmes, et leur aide même dans la formation. Les efforts effectués par Pape Mademba Bitèye ont fini par porter leurs fruits sur le terrain.

Les populations adhèrent à son discours, se mobilisent partout où il passe, et Pape Mademba Bitèye a réussi à semer le consensus autour de sa personne. Beaucoup de responsables de la mouvance présidentielle à Kaolack qui n’avaient pas voulu se ranger derrière sa personne, acceptent à présent de le faire. Sans compter qu’il compte à présent sur le soutien de plusieurs personnalités de la région même si Serigne Mboup, maire de Kaolack et président du mouvement ADK qui vient de rencontrer le président de la république n’a pas encore donné de consignes de vote.

Avec ces soutien de taille, Pape Mademba Bitèye sait depuis le début de la campagne où mettre ses pieds pour rendre éclatante la victoire de BBY à Kaolack au sortir du 31 juillet. L’optimisme est de retour chez ses partisans qui ne doutent plus de leur victoire et qui sont aujourd’hui convaincus qu’ils ne feront que d’une bouchée de Yewwi Askan Wi. Il est vrai que la principale coalition de l’opposition a toujours rêvé que Benno Bokk Yakaar a été définitivement mise sur la touche à Kaolack, et qu’elle pouvait conquérir définitivement le terrain.

Espoir perdu pour Yewwi Askan Wi qui effectivement, espérait faire de Kaolack sa base arrière avant Ziguinchor. Grâce au dynamisme de Pape Mademba Bitèye sur le terrain, Benno Bokk Yakaar est assuré de sa victoire à Kaolack. Surtout que Pape Mademba Bitèye, en dehors des actions quotidiennes qu’il mène en direction des populations, brandit à ces dernières toutes les réalisations effectuées par le Président Macky Sall dans le Saloum.

Le Président de la République doit être rassuré à présent. Et les efforts que consentent sur le terrain des responsables comme Pape Mademba Bitèye méritent d’être récompensés. On a l’habitude au Sénégal que « ku def lu rey am lu rey » (chacun mérite d’être récompensé à la hauteur de son travail). Pape Mademba Bitèye s’est beaucoup investi sur le terrain pour la réussite de la victoire de Benno au sortir de ces élections législatives à Kaolack qui est une localité stratégique du Sénégal. Ce ne serait que justice, si Pape Mademba Bitèye était distingué à l’issue d’une victoire fort logique de Benno Bokk Yakaar à Kaolack. Au regard du rôle joué par lui.

La rédaction de xibaaru