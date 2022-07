Honte sur le PDS…Les libéraux pleurent pour que Wade sauve leur campagne

La campagne de la coalition Wallu n’est plus à l’image des caravanes ou des marches bleues du PDS qui animaient les rues et enivraient élèves et étudiants qui étaient toujours au premier plan de la lutte pour l’alternance. Aujourd’hui, les campagnes de Wallu font juste l’écho de la musique qui résonne sur les pick-up. Sans militant et sans moyens, les libéraux appellent à l’aide Me Abdoulaye Wade 96 ans officiellement et 101 ans selon les témoignages de l’arrière-pays. Le grand-père Wade va-t-il descendre dans la rue avec une chaise roulante ? Mamadou Lamine Thiam vient d’annoncer que Me Wade sera bientôt là.

Les libéraux du PDS font la honte dans ce pays. Me Abdoulaye Wade s’est battu pendant de longues années, au prix de nombreux sacrifices pour que le PDS soit porté au pouvoir. Il le réussira en 2000 en se faisant élire Président de la République du Sénégal. Pendant 12 ans, Me Abdoulaye Wade et le PDS sont restés au pouvoir. Sous son règne, Me Abdoulaye Wade a transformé radicalement le visage du Sénégal en termes d’infrastructures.

Après avoir accompli une telle mission à la tête du Sénégal, Me Abdoulaye Wade aurait mérité d’un repos tranquille. Hélas, c’était sans compter que le PDS se trouve actuellement entre les mains de médiocres. Des gens qui ont toujours vécu aux crochets de Me Abdoulaye Wade, sans chercher à faire eux-mêmes les efforts qui leur auraient permis de marcher dignement sur les traces de celui-ci.

Me Abdoulaye Wade leur a laissé un héritage lourd à porter sur leurs épaules, parce qu’ils ont voulu toujours vivre dans la médiocrité à ses côtés. Un héritage si lourd, que c’est sans honte aujourd’hui qu’ils se tournent vers Me Abdoulaye Wade pour diriger la liste nationale de Wallu Sénégal. Parce qu’ils cherchent coûte que coûte à éviter de se faire humilier au sortir des élections législatives du 31 juillet prochain, ils pensent qu’appeler Me Abdoulaye Wade est la seule rescousse qui s’offre à eux.

Non seulement, ils ne se contentent pas uniquement de mettre Me Abdoulaye Wade à la tête de leur liste nationale, mais ils font à nouveau appel à lui, pour lui demander de sortir de sa retraite pour descendre sur le terrain, et battre campagne pour eux. On dirait qu’ils n’ont aucune pitié pour le Pape du Sopi qui, à son âge, a besoin de rester chez lui et de voir les gens s’occuper de lui. Comment peut-on croire que Me Abdoulaye Wade, la constante du PDS peut-il un surhomme au point de revenir sur le terrain politique à cet âge ?

Ces gens qui dirigent actuellement le PDS sont sans cœur. Ils veulent faire descendre sur le terrain Me Abdoulaye Wade, alors qu’ils savent que ce dernier n’a plus ses jambes d’il y a quelques années. Me Abdoulaye Wade, tout le monde le sait, ne peut plus tenir debout sur ses jambes, une heure entière pour s’adresser aux populations. Songer maintenant à l’amener à se tenir debout durant toute une journée, sillonnant des artères, c’est tout simplement ne se soucier guère de son état de santé.

Ceci montre que Lamine Thiam et sa claque n’ont pour seul souci que leurs propres intérêts. Peu importe pour eux que Me Abdoulaye Wade s’écroule de sa position où il se trouve debout durant une journée de campagne, si seulement il peut servir leurs propres intérêts. Les Sénégalais n’accepteront jamais de voir leur ancien Président de la République qui demeure toujours une institution, soit soumis à une telle situation. Et le moment venu, ce sera le peuple qui saura se dresser et se mettre debout devant la caravane de Wallu Sénégal qui osera entraîner dans sa campagne Me Abdoulaye Wade, pour dire non.

La Rédaction de xibaaru