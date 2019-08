Diary Sow et Samba Khary Sylla Lauréats du Concours général et nouveaux bacheliers avec la manière font leur entrée au sein du mythique et très sélect Lycée Louis-Le-Grand. Selon Les Échos, le ministère de l’Enseignement supérieur vient de leur octroyer des Bourses d’excellence pour faire des études en Pcsi (Physique, chimie et sciences de l’ingénieur). Outre des deux cracks, 69 nouveaux bacheliers ont aussi obtenu des Bourses d’excellence.