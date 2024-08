Diéguy Diop dénonce les persécutions du nouveau

La militante de l’Alliance pour la République (APR), Diéguy Diop revient à la charge. Deux jours après son audition, la désormais ex-directrice de la promotion de l’économie sociale et solidaire (Dpess), Diéguy Diop a fait face à la presse, ce mercredi 7 août pour dénoncer un «acharnement sauvage »sur sa personne par le régime du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Ce, depuis son invitation à l’émission RFM Matin pour parler des « 100 jours» du gouvernement.

Selon Diéguy Diop Fall, après cette émission du 24 juin 2024, elle a reçu le lendemain une lettre de mise en demeure avec le sceau confidentiel. Deux jours après, l’ancienne directrice de la Dpess a été « retirée du groupe de travail composé des directeurs du ministère, du ministre et de son cabinet ». Par ailleurs, Mme Fall déclare avoir « déposé le PV de passation signé avec accusé de réception ainsi que toutes les clés de sa voiture, de son bureau et des cartes carburant et péage» depuis le 25 juillet 2024. Ainsi, pour Diégui Diop, il n’a été nullement question de «refus de procéder à une passation de service».

La militante de l’Alliance pour la République (APR) dit être «victime de persécutions, de harcèlements, de dénigrements mensongers et d’un acharnement politico administratif» sous un régime «dictatorial émergent ». Pour Mme Diégui Diop Fall, cet acharnement « vise à l’humilier et la briser dans sa dimension d’opposante et dans sa dimension humaine ».

Pour rappel, c’est après son audition à la brigade de gendarmerie de Keur Massar que Diéguy Diop a procédé à la passation de service avec son successeur sous la supervision de l’inspecteur des affaires administratives et financières du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, André Amath Diouf.