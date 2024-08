39 ans et célibataire riche…cet homme a 100 enfants

Le PDG de Telegram, âgé de 39 ans, révèle qu’il a plus de 100 enfants biologiques

Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram Messenger, a partagé une révélation personnelle étonnante : il a engendré plus de 100 enfants biologiques dispersés à travers le monde, bien qu’il ne soit pas marié.

Dans un message publié sur sa chaîne populaire lundi soir, l’entrepreneur de 39 ans a raconté comment il en est venu à engendrer autant d’enfants. Selon Durov, il y a environ 15 ans, un ami l’a approché avec une demande inhabituelle. Cet ami et sa femme, incapables de concevoir en raison de problèmes de fertilité, ont demandé à Durov de faire don de son sperme dans une clinique.

Au départ sceptique, Durov a été convaincu par le directeur de la clinique, qui a décrit son sperme comme étant « un matériel de donneur de haute qualité » et a souligné le devoir civique de faire un don pour aider les couples dans le besoin.

Durov a expliqué : « On vient de me dire que j’ai plus de 100 enfants biologiques. Comment est-ce possible pour un homme de 39 ans qui n’a jamais été marié et qui préfère vivre seul ? »

Il a poursuivi : « Il y a quinze ans, un ami m’a approché avec une demande étrange. Il a dit que sa femme et lui ne pouvaient pas avoir d’enfants en raison d’un problème de fertilité et m’a demandé de donner du sperme dans une clinique pour qu’ils puissent avoir un bébé. J’ai bien ri avant de réaliser qu’il était très sérieux. »

Durov a déclaré que ses dons avaient aidé une centaine de couples dans 12 pays à concevoir des enfants. Même des années après avoir arrêté de donner, il a révélé qu’au moins une clinique de FIV conserve toujours son sperme congelé pour les familles souhaitant avoir des enfants.

Le fondateur de Telegram a mentionné qu’il envisageait de rendre son ADN public pour permettre à ses enfants biologiques de le retrouver s’ils le souhaitent. Il a reconnu les risques potentiels mais n’a exprimé aucun regret, déclarant : « La pénurie de sperme sain est devenue un problème de plus en plus grave dans le monde entier, et je suis fier d’avoir fait ma part pour contribuer à le résoudre. »

Durov a également exhorté d’autres hommes en bonne santé à envisager de donner leur sperme pour soutenir les familles aux prises avec l’infertilité.

Source AM