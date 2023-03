Diobass : L’AFP porte la candidature de Alioune Sarr

Les militants et sympathisants de l’Alliance des forces de progrès (AFP) de la commune de Notto Diobass se sont retrouvés, ce dimanche 5 mars 2023, à Hanène, en assemblée générale, pour statuer sur le projet de candidature de leur parti à la Présidentielle de 2024.

Après un large tour d’horizon de l’actualité et du débat interne à l’AFP, le parti de l’espoir et de l’action, sur la candidature en 2024, les progressistes du Diobass, appréciant la déclaration de Moustapha Niasse, Secrétaire général du parti, en date du 10 mars 2014, statuant sur le soutien à la candidature du président Macky Sall pour un second et dernier mandat par laquelle l’AFP annonçait sa candidature en 2024 par la voix de son secrétaire général, ont réaffirmé «l’ambition ferme de notre formation politique de conquérir et d’exercer le pouvoir».

Et prenant en compte les attentes légitimes des militants et sympathisants au Sénégal et dans la diaspora pour une candidature de l’AFP en 2024, les progressistes de la section de Notto Diobass se sont prononcés sans ambiguïté en faveur de la candidature de leur parti à l’élection présidentielle de 2024.

C’est ainsi que la section communale AFP de Notto a porté son choix sur le ministre Alioune Sarr qui, selon elle, «incarne les valeurs de « Jom », de loyauté républicaine, de probité morale en plus de sa compétence dont il a fait preuve pendant les neuf années passées avec succès dans le gouvernement du président Macky Sall».

Abdou Karim Hann, conseiller municipal et responsable de l’AFP, et ses camarades, conscients que «le pays a aujourd’hui besoin d’un leader jeune qui répond aux aspirations du peuple sénégalais, épris de paix, de justice et de bien être», de considérer que «le ministre Alioune Sarr remplit parfaitement tous les critères pour porter un projet de société apte à répondre aux aspirations des forces de progrès à gauche et au niveau de la société civile et de la majeure partie de nos concitoyens et d’autres formations politiques».

Ils pensent que «ce choix bien réfléchi, porté sur Alioune Sarr, se justifie par son parcours d’homme d’État doublé de travailleur infatigable. Sa gestion transparente de la Covid-19 et son bilan à la tête de la mairie sont une belle illustration». Et d’indiquer : «Maire de Notto Diobass depuis 2009, Alioune Sarr a su transformer la commune avec des réalisations palpables et satisfaisantes (électrification de plus 50 villages, construction de plusieurs pistes de production, formations et financements aux femmes et aux jeunes, création de neuf collèges et deux lycées, implantation de plusieurs projets agricoles tels que ANIDA, BARVAFOR, LION AGRICOLES…). Ministre du Commerce de la Consommation et des PME, il y a réussi la stabilisation du marché et le maintien des prix des denrées de première nécessité pendant six ans, et œuvré à la construction du marché d’intérêt national et la gare des gros-porteurs de Diamniadio. Ministre du Tourisme et des Transports aériens, dans ces départements respectifs, Alioune Sarr a pu confirmer aux populations sénégalaises et au monde entier ses capacités managériales et son leadership avéré, car il a eu à manager ces deux départements avec hauteur et responsabilité, dans un contexte très difficile de Covid-19», rapporte Seneweb.

Pour cette raison, notent les camarades de Moustapha Niasse dans l’arrondissement de Diobass, «Alioune Sarr a été exempté de toute forme de reproche relativement à sa gestion par la Cour des comptes».