Diomaye commet sa première erreur…elle risque de lui être fatale

Le Sénégal vient d’ouvrir une nouvelle page de son histoire politique. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bousculé les habitudes. Pour la première fois, un jeune président issu de l’opposition a réussi à s’imposer dès le premier tour. Le membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) compte apporter de profonds changements. Malheureusement, le compagnon de Ousmane Sonko est parti du mauvais pied. Il a commis un erreur qui risque de le poursuivre tout le reste de son mandat.

Bassirou Diomaye Faye a été officiellement installé comme président de la République le 2 avril 2024. Le chef de l’Etat n’a pas perdu du temps. Le soir même après sa prestation de serment, il a procédé à certaines nominations. C’est ainsi qu’il a fait de Ousmane Sonko son premier ministre. Une nomination qui ne surprend guère beaucoup de sénégalais. L’actuel maire de Ziguinchor est vu, par les patriotes, comme l’artisan de la victoire du président. Ainsi, ils estiment légitime que le patron du parti Pastef occupe un tel poste.

En nommant Ousmane Sonko premier ministre, Bassirou Diomaye Faye a voulu bien faire les choses. Malheureusement, il a commis sa première erreur en tant que chef de l’Etat. Faire de Ousmane Sonko son PM est une grosse erreur. Au vu des relations qui lient les deux hommes, il aurait été plus prudent de nommer le maire de Ziguinchor à un autre poste. De nombreux observateurs de la scène politique pensaient, d’ailleurs, que le patriote en chef serait un conseiller du président ou alors le prochain président de l’Assemblée nationale. Sonko PM sera un véritable problème pour la bonne marche du gouvernement.

Le tandem Sonko et Diomaye a tout traversé. Mais pour le maire de Ziguinchor, il n’est pas question de laisser le président diriger seul.

«Il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous éteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le Président Bassirou Diomaye Faye. C’est d’autant plus important que nous articulons notre programme autour de la citoyenneté, de la participation collective. Nous donnerons tout ce que nous avons, nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens», avait déclaré Ousmane Sonko.

A la primature, Sonko risque de causer un véritable cafouillage au sommet de l’État. La fonction de premier ministre cause souvent des conflits avec la présidence. Surtout quand il s’agira de prendre certaines décisions. Et il faut dire que le maire de Ziguinchor aura toujours son mot à dire. Mais il y’a certaines prérogatives qui reviendront qu’au chef de l’Etat. Il n’aura pas besoin d’être chaperonné par son premier ministre. Cette décision qui n’a surpris personne, risque de creuser le fossé entre les deux frères et compagnons de guerre. Les aléas du pouvoir vont sans doute passer par là.

Cette situation pouvait être évitée dès l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko est un renard politique. Il devait sentir le coup. Pour laisser le chef de l’Etat dirigé à son aise, il devait se retirer de l’espace médiatique. Le président a besoin d’un conseiller de l’ombre. Et celui-ci ne devait être autre personne que le patriote en chef. Partout où seront les deux hommes, Sonko volera la vedette au chef suprême des armées. Pour les patriotes, c’est l’artisan du projet et le véritable faiseur de roi. Depuis leur sortie de prison, ça a toujours été ainsi.

Lors de la prestation de serment, un élément est passé inaperçu. Lors du discours du président, certains invités ont applaudi quand Ousmane Sonko a été montré sur l’écran dans la salle. Un geste très gênant qui en dit long sur la personnalité de Sonko. S’il continue à s’afficher aux côtés de Bassirou Diomaye Faye, il lui causera beaucoup de tort. La meilleure des choses qu’il puisse faire, c’est laisser au président tous les privilèges qui lui reviennent. Pour cela, il doit être un personnage de l’ombre.

Nommer Ousmane Sonko Premier ministre ne semble surprendre personne. Et pourtant voilà la première erreur commise par son Excellence le President de la République, Bassirou Diomaye Faye. La longue relation qui le lie à Ousmane Sonko sera mise à l’épreuve dans les prochains mois. Une seule querelle de leadership et ç’en sera fini de cette longue amitié.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru