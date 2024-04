Diomaye oublie les khalifes Généraux…la fin des Magals et Gamous présidentiels ?

Depuis l’arrivée du nouveau Président élu, Diomaye Faye, les hommages pompeux à l’endroit des khalifes généraux des confréries ont complètement disparu des discours des nouveaux occupants du Palais de la République et de la primature. Les visites urgentes des politiciens vainqueurs à Touba et Tivaouane font partie du passé. Me Abdoulaye Wade et Macky Sall, au lendemain de leur victoire, ont effectué des visites éclairs à Touba et Tivaouane. Mais avec l’arrivée du duo « Diomaye-Sonko », Touba, Tivaouane, Médina Baye, Ndiassane et les autres foyers religieux du Sénégal, sont relégués au dernier plan…

Avec le départ de Macky Sall, assiste-t-on à la fin des va-et-vient incessants entre le palais et les cités religieuses ? Bassirou Diomaye Faye, depuis qu’il a été élu 5ème Président de la République du Sénégal, n’a, à travers ses différentes sorties, parlé ou rendu visite aux guides religieux comme une certaine tradition perpétrée par Me Abdoulaye Wade et suivie par Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment, a tenu son message à la nation sans citer une seule fois nos foyers religieux ou évoqué les guides religieux.

Senghor, Diouf, Wade et Macky ont fait des cités religieuses, des refuges contre les tensions sociales. Tout passait par Touba, Tivaouane, Médina Baye et les autres cités religieuses pour baisser les crises sociales, voire orienter les opinions vers l’apaisement. Les cités religieuses étaient incontournables. Tous les Présidents couraient vers les foyers religieux. Et les jeunes marabouts faisaient la loi dans les salons de la capitale et salles d’audience de nos ministères…

Aujourd’hui, le vent a changé de direction. Les khalifes généraux et leurs cités sont absents des discours des nouveaux occupants du Palais et de la Primature. Est-ce l’application des propos tenus par Ngagne Demba Touré sur la fin des magals et gamous prévue par le projet de Pastef ? Pastef semble se détourner des cités religieuses. Depuis l’arrivée du duo « Diomaye-Sonko », pas un seul mot sur les khalifes généraux.

Et cela a commencé lors de la campagne pour la présidentielle. Au moment où tous les candidats se prosternaient à Touba et Tivaouane, Diomaye et Sonko déroulaient tranquillement dans les villes, les départements et les villages. La victoire de cette opposition radicale démontre-t-il le poids « insignifiant » des religieux dans le processus électoral du Sénégal comme on veut nous le faire croire…

Rien de plus faux que tout cela. Le poids de nos guides religieux sur la scène nationale, est incontestable. Les guides religieux au Sénégal sont des figures incontournables. N’en déplaise à ceux qui se disent porteurs d’un projet qui entend dénigrer le rôle et le poids des guides religieux au Sénégal. Il est vrai que les guides religieux gênent tous ceux qui sont porteurs de projets à la solde de salafistes.

Le duo « Diomaye-Sonko » est à la solde de salafistes dont le seul dessein est d’installer le chaos au Sénégal. Le Sénégalais dans leur immense majorité ne toléreront jamais que des illuminés viennent remettre en cause cet équilibre social qui a toujours existé sur le sol national. Ils les trouveront toujours à travers leurs chemins. Quid donc de ceux qui veulent banaliser le rôle et le poids des guides religieux au Sénégal ? La tâche ne sera guère facile pour eux.

Le duo « Diomaye-Sonko » annonce à travers les actes, la couleur. Le duo ne va pas accorder la place que méritent les guides religieux sur la scène nationale. Et c’est là que va commencer la rupture entre eux et les Sénégalais. Aucun Sénégalais n’acceptera de voir que les confréries soient banalisées surtout au profit de forces obscurantistes dont le projet funeste est de déstabiliser le Sénégal.

Quel Sénégalais accepterait-il de voir le grand magal, le gamou, le pèlerinage de Popenguine être désormais relégués comme des évènements banals…?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn