Combattez Diomaye et non ses épouses…Amadou Ba, Sonko, Bougane et non leurs épouses

Le Sénégal est-il en train de voir une nouvelle génération de politiciens qui mélangent tout. On leur demande de faire un Thiébou Diène (du riz au poisson) ils font du Soupou Kandia (sauce gombo à l’huile rouge). L’éthique n’existe plus en politique. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Et ne laissent rien passer. Ils vous attaquent, attaquent vos épouses, vos enfants et même vos arrière-grands-parents. La politique est une science et répond à des critères. On peut critiquer un président, son entourage politique. Mais pourquoi s’en prendre aux conjoints du président, du Pm et des membres du gouvernement ?

On peut critiquer toute personnalité publique direz-vous. Eh oui, publique avez-vous dit. Mais vous n’avez pas dit personnalité intime. Les conjoints et conjointes des personnalités politiques font partie de l’intimité et sa grande barrière qui leur sépare du monde politique. Certains diront que les Sénégalais ont critiqué Marème Faye Sall l’épouse de Macky Sall, Viviane Wade l’épouse de Wade et même Elisabeth Diouf, l’épouse d’Abdou Diouf. Ces prédécesseurs ont vu les images de leurs épouses écornées dans la presse. Alors pourquoi épargner les épouses de Diomaye Faye ?

Il existe de très grandes différences entre les premières dames qui se sont succédé au Palais aux côtés de leurs époux présidents. Et elles avaient des activités différentes. Certaines sortaient de l’intimité familiale pour s’activer dans le domaine du social. Et qui dit social dit public. Et d’autres embrassaient carrément des carrières politiques et devenaient des militantes de leurs époux présidents et chefs de parti.

Colette épouse de Senghor au Palais de 1960 à 1980

Colette Senghor née Hubert est restée au Palais auprès de son époux le président Léopold Sédar Senghor sans jamais participer à une quelconque activité politique. Selon les sources, « Colette ne prend aucune position politique publique, préférant s’intéresser à ses écrits poétiques ». Elle n’a jamais été critiquée par l’opinion publique. Les premiers journalistes qui critiquaient Senghor, Boubacar Diop et Sidy Lamine Niass ne parlaient jamais de Colette. Pour les Sénégalais, Colette était la « Toubab » et Senghor en avait fait sa muse.

Elisabeth épouse de Diouf au Palais du 1er janvier 1981 à avril 2000

Lorsque son époux devient président, Elisabeth est dans l’intimité pendant 12 ans. Et c’est en 1992 qu’elle crée la « Fondation Elisabeth Diouf-Solidarité et partage » qui livre une guerre sans merci à la toxicomanie, la délinquance juvénile, la mendicité, l’analphabétisme et lutte pour le développement de la femme. Elle apparaît en public et certains l’assimilent à un soutien politique. L’opposant de l’époque, Abdoulaye Wade surnomme le président Abdou Diouf, Mr. Forage, et son épouse Elisabeth, Mme Moulin. Elisabeth sera critiquée pour l’apport de sa fondation à la politique de son mari.

Viviane, épouse de Wade au Palais de 2000 à 2012

Quand son époux devient président en 2000, Viviane Wade qui s’est toujours occupée des jeunes filles-mères défavorisées des banlieues, attend 3 bonnes années avant de mettre sur pied sa fondation « Association éducation – santé » pour la promotion de la santé et de la mère au Sénégal. Elle se lance dans la construction de cases de santé, de postes de santé qu’elle met à la disposition de l’état. D’aucuns y voient une action sociale et d’autres une intrusion politique. De 2003 à 2011, Viviane est critiquée pour l’intrusion de ses enfants dans la gestion politique de son époux.

Marème épouse de Macky au Palais de 2012 à 2024

De toutes les premières dames, elle est la seule à afficher ses couleurs politiques. Elle est militante de son époux, président de l’Alliance Pour La République (APR). Dès que son époux accède au pouvoir en 2012, Marieme Sall crée la Fondation Servir le Sénégal et préside le conseil d’administration de l’organisation caritative. Sa fondation est perçue comme un organisme de financement des cellules politiques. Et elle ne cache pas sa participation dans la gestion de certains dossiers de l’état. Et pendant 12 ans, l’opposition voit en Mme Sall, une vice-présidente. Ses frères et oncles participent aussi à la gestion du pouvoir de son époux.

Marie Khone et Absa, épouses de Diomaye au Palais depuis le 02 avril 2024.

Il y a exactement 3 mois et 25 jours que Marie Khone Faye et Absa Faye prennent le titre de Premières dames du Sénégal. La première femme, Marie, se consacre à la vie de foyer. Absa la co épouse fait de même. Elles n’ont pas de fondation et ne sont pas membres de partis politiques. Elles sont dans l’intimité du président. Alors pourquoi font-elles l’objets de critiques de la part des politiciens ?

« Et pourtant, c’est en ce moment que la seconde épouse du Président Diomaye Faye s’est fièrement affichée en public avec un sac à main d’une marque de luxe estimé à près de 3 millions de fcfa, comme pour toiser les familles éplorées des migrants, les populations oubliées dans les inondations, les Jakarta men harcelés par les forces de sécurité et les marchands ambulants déçus » lance un opposant.

Les acteurs ont mal lorsque leurs épouses ou leurs enfants sont l’objets d’attaques. On peut critiquer les offres politiques ou les programmes. Mais les épouses, époux et enfants ne sont pas cités dans les sciences politiques. Qui aimerait qu’une presse ou un parti politique s’attaque à sa famille ? Amadou Ba a souffert lorsqu’une presse s’en est pris à son épouse et à sa famille. Bougane aussi a souffert quand des critiques ont fusé lorsque sa défunte épouse a remplacé Massamba Mbaye à la tête du groupe D-Média en janvier 2020. Même si son épouse est politicienne, Macky Sall souffre à chaque fois que sa femme fait la UNE des journaux. Alors laissez les femmes de Diomaye et affrontez-le.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn