Attaques et insultes…Quand Pastef inspire la nouvelle opposition

En arrivant au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne pensait sûrement pas trouver autant de problèmes. Dans la gestion du pays, le régime sortant a causé beaucoup de dégâts. Mais le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), dans l’opposition à l’époque, ne fait pas mieux. Les partisans de Ousmane Sonko ont franchi toutes les lignes rien que pour défendre leur leader. Mais aussi le «Projet» qui s’avère être uniquement une promesse de campagne.

S’il y’a une chose que Xibaaru a toujours dénoncée, ce sont les insultes dans le champpolitique. Ces dernières années, on a assisté à des dérapages. Au début, c’était des hommes et femmes de Macky qui s’y collaient. Certains avaient même titillé la corde sensible de l’ethnie. Mais ils ont fait moins que les partisans de Ousmane Sonko. Depuis leur arrivée dans le jeu politique, ils se sont radicalisés. Toute personne qui était contre leur leader était un ennemi à abattre. Sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à imposer une pensée unique.

Les hommes de Sonko ont attaqué et insulté tout le monde. Intellectuels, hommes politiques, magistrats, juges et forces de défense et de sécurité. Même les religieux n’ont pas été épargné. D’ailleurs, lors du Magal de l’édition 2020, l’actuel premier ministre s’était démarqué radicalement de ceux qui insultent les guides religieux sur les réseaux sociaux, en se réclamant de son parti. «Celui qui insulte un guide religieux n’est ni avec Ousmane Sonko ni avec Pastef.

Quiconque s’attaque à un chef religieux, s’attaque à moi. Le problème est qu’avec les réseaux sociaux quelqu’un se réveille le matin, prend son café, met l’effigie d’un homme politique et attaque un guide religieux. Alors que cet homme politique n’est même pas au courant de ce qu’il fait», avait-il déclaré.

Malheureusement, cela n’a pas suffi pour calmer les ardeurs. Entre 2021 et 2023, une entreprise anti-religieuse a vu le jour. Des personnes se réclamant de Pastef ont attaqué et insulté les religieux. Quand certains profèrent des injures à l’encontre de Serigne Mountakha, d’autres cherchent à désacraliser Touba. Qu’est ce que Akhenaton n’a pas dit sur Touba et le Khalif des Mourides allant jusqu’à conseiller les Talibés de ne plus suivre les « ndigueul » de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Cette même personne, que n’a t-il pas dit sur Serigne Bass Abdou Khadre et Sokhna Bally Mountakha ?

Kayz Fof qui a toujours défendu Ousmane Sonko, n’a jamais raté l’occasion de s’en prendre aux religieux. Poussant son insolence très loin, il est allé jusqu’à comparer une guinéenne priant sur une natte de prière au fondateur du mouridisme. D’ailleurs, ces personnes étaient accusées d’avoir un agenda caché contre les confréries. Et ce genre de personne, Pastef en avait à gogo. L’homme qui se faisait appeler «Ex Robel Bi» en a fait voir de toutes les couleurs aux Khalifes. Et pourtant, il a toujours été chouchouté par Pastef.

Alors si ces personnes veulent interdire les insultes dès leur arrivée au pouvoir, ce n’est pas mission gagnée d’avance. Et Thierno Bocoum l’a rappelé aux nouvelles autorités. «Le malaise s’installe quand des insulteurs sanctionnent l’insulte», avait-il écrit sur sa page Facebook. Le Pastef ne peut pas accepter des insulteurs dans ses rangs et vouloir bannir l’insulte une fois au pouvoir. C’est contradictoire. Et cette nouvelle opposition va vouloir utiliser les mêmes armes que les hommes de Sonko contre Macky Sall. Ce qui ne justifie aucunement l’insulte qui n’a pas sa place dans un débat de «gentlemen».

Malheureusement, Pastef ne retiendra jamais cette leçon. Même arrivés au pouvoir, les patriotes restent de mauvais exemples. La preuve, la première personne à offenser le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est de Pastef. Cet homme portait le drapeau lors des déplacements de Ousmane Sonko. Il a publiquement insulté le chef de l’Etat et pourtant il est libre de tout mouvement. Un imam de ce même parti a récemment insulté devant la face du monde. Avant lui, un autre patriote avait insulté les magistrats après l’arrestation de Bah Diakhaté. Il sera présenté comme instable mentalement avant d’être relâché.

Voilà un parti qui ne peut être donneur de leçon. Ils ont tout fait pour arriver au pouvoir. Pour arrêter cette spirale d’insanité, le Président Bassirou Diomaye Faye devra commencer par les hommes de Sonko. Il n’y a qu’en sanctionnant sans distinction qu’on pourra bannir ces pratiques. Aucun pays ne s’est développé en soutenant des insulteurs. Mais au royaume des insultes, les patriotes sont rois !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn