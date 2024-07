Le Pastef «déchire» ses promesses…les nominations familiales de Sonko et Diomaye

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est-il en train de renier sa parole ? Ce parti a promis aux sénégalais une rupture totale. Malheureusement, les patriotes respectent de moins en moins leur parole. Après trois (3) mois au pouvoir, ils ont clairement démontré qu’ils ne sont pas encore en passe de faire mieux que l’ancien système. Pour ne rien arranger, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier Ousmane Sonko et le PASTEF se sont engouffrés dans une polémique inutile avec des nominations qui sont contraires à ce qu’ils ont vendu à leurs électeurs.

Le nouveau régime est en train de «démackyller» le pays. Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé, le jeudi 18 juillet 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République. Lors de cette rencontre, il a procédé à pas moins de 82 nominations. Le vendredi, les nominations se sont poursuivies. Si des membres de Pastef, comme Falla Fleur, ont préféré décliner ces nominations, d’autres ont tout bonnement accepté. C’est ainsi que des personnes comme Hannibal Djim, Ousmane Barro et Bentaleb Sow sont devenus des conseillers spéciaux du président Diomaye.

Mais une nomination fait grand bruit. C’est celle de Sophie Nzinga Sy devenue la nouvelle directrice de l’Agence pour la promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA). Mais pourquoi cette nomination fait-elle polémique ? La réponse est toute simple. Les sénégalais n’arrivent pas à comprendre que Pastef se lance dans une gestion clanique et familiale après que la dynastie Faye-Sall ait été chassée du pouvoir. Même si la militante de Pastef a tout ce qu’il faut pour diriger ses nouvelles fonctions, il n’en demeure pas moins qu’elle est la fille de la ministre de l’Intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall et de Jacques Habib SY, professeur en sciences de l’information et de la communication nommé conseiller spécial à la primature. On ne peut refuser des choses sous Macky et les accepter sous Diomaye.

Un autre ministre aurait nommé sa propre fille directrice de Cabinet et une autre de ses filles comme conseiller en communication. Un patriote, son frère et son oncle son respectivement nommés DG et ministre. De telles nominations pullulent actuellement dans le nouveau régime. D’où les interrogations de certains hommes politiques et membres de la société civile.

Loin des polémiques, ces nominations soulèvent d’énormes problèmes. Les sénégalais se croient toujours dans l’ancien système. On se retrouve avec une pléthore de directeurs généraux, présidents de conseil d’administration ou conseillers spéciaux. Ce qui est loin de l’idée de rationalisation des dépenses de l’Etat. Avant de passer à toutes ces nominations, le président et son premier ministre devraient commencer par faire sauter tous les agences et institutions budgétivores de l’ancien régime. Ainsi, ils se retrouveraient avec moins d’agences et moins de postes à pourvoir. Car faut le dire, tous les défenseurs du projet ne peuvent pas être casés. Et cela, Falla Fleur l’a bien compris, du moins pour le moment.

Au lieu de s’acharner sur la presse, l’Etat devrait commencer par réduire toutes les directions budgétivores de l’ancien régime. L’autre gros problème dans cette vague de nomination réside dans les profils. Depuis la sortie de la liste des premiers nommés aux postes directions générales, le débat sur l’appel à candidatures fait rage. Ce qui s’est passé entre vendredi et samedi prouve nettement que l’appel à candidature n’est rien qu’une promesse de campagne. Et pourtant, le chef de l’Etat avait demandé au chef du gouvernement de « préparer un projet de décret relatif à l’appel à candidatures pour certaines hautes fonctions dans les secteurs public et parapublic ».

En lieu et place, on retrouve les membres de Pastef partout avec des profils qui ne collent pas. Sinon comment expliquer que des jeunes soient casés dans des postes de PCA. Des profils gaspillés alors qu’ils pouvaient servir ailleurs. Ce manque de rigueur dans le choix a fait que c’est une «ancienne» qui dirige la délégation à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (DER/FJ). Ou qu’un ancien syndicaliste ait hérité de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA).

Ce qui se fait actuellement par le nouveau régime n’est pas loin d’un partage de gâteau. Des membres de la même famille sont nommés, d’anciens «défenseurs» du projet se retrouvent DG, PCA ou conseillers spéciaux. Après 100 jours au pouvoir, le duo Diomaye-Sonko ne fait toujours pas mieux que Macky. Comme dit la maxime : « Gloire aux vainqueurs, honneur aux vaincus ! ». Mais il est inacceptable d’avoir une gestion familiale du Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru