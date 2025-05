«Tolérance zéro»…les perturbateurs des réseaux sociaux traqués

Ousmane Sonko avait prévenu qui voulait l’entendre. Lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale, il avait laissé entendre que ce serait la tolérance zéro pour certains dérapages. «Je n’ai jamais fait arrêter quelqu’un. Je le vois comme tout le monde dans la presse. Mais à partir d’aujourd’hui, cela ne sera plus toléré. Je m’impliquerai personnellement…Injures publiques, ce sera tolérance zéro. Diffusion de fausses nouvelles, ce sera tolérance zéro. Que chacun assume !» avait averti le premier ministre.

Mais certains semblaient ne pas prendre au sérieux ces mises en garde. Mais avec l’affaire Azoura Fall, le nouveau régime semble vouloir montrer qu’il ne badine pas sur la question. Membre du parti au pouvoir, ce dernier est envoyé en prison pour des propos tenus dans une vidéo où il proférait des insultes envers l’ancien président Macky Sall. Azoura n’est pas le seul à tomber dans cette affaire. Son camarade et compagnon Kaïré a aussi été arrêté.

Chauffeur de profession et influenceur à ses heures perdues, ce dernier avait aussi proféré des insultes à l’endroit de Macky Sall. Ce en soutien à Azoura Fall. Mais ils ont sûrement oublié que le leur leader politique, Ousmane Sonko, avait déclaré qu’il ne protégerait aucun de ses militants qui aurait maille avec la justice. Une leçon valable pour le monde car la division de la cybercriminalité est en train d’abattre un travail formidable sur ce plan.

Le parquet et les enquêteurs de cette unité spéciale scrutent les moindres dérapages sur la toile. Avant Azoura Fall, il y’a eu Mbodja Mbaye. Connue pour ses sorties salaces, elle est condamnée, le 30 avril, à six (6) mois de prison dont un (1) ferme. Cette décision fait suite à des propos tenus par l’accusée jugés contraires aux bonnes mœurs. L’affaire a débuté le 12 avril lorsque la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’arrestation de Mbodja Mbaye.

Cette opération a été déclenchée à la suite d’une enquête initiée par le procureur de la République, qui avait décidé de s’autosaisir du dossier en raison de la diffusion sur Internet d’une vidéo considérée comme choquante. Vidéo qui a suscité une vive réaction des autorités, ce qui a mené à l’intervention rapide de la justice sénégalaise. D’autres Tiktokeurs ont aussi fait les frais de cette nouvelle politique de tolérance zéro.

Zale Mbaye et Nogaye Kara font les frais de leurs dérapages sur la toile. Le duo est envoyé en prison pour collecte illicite de données à caractère personnel et discours contraire aux bonnes mœurs au préjudice de la dame Laya Diallo, présentée par les prévenus comme une prostituée et porteuse du VIH Sida. Une opération de nettoyage bénie par certains sénégalais qui ne veulent plus voir de tels agissements sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle politique qui n’épargnera pas journalistes, animateurs et chroniqueurs. Désormais, leurs moindres faits et gestes seront scrutés. Il risque de payer les dérapages qu’il y’aura sur les plateaux de télévision. Et le confrères Simon Faye ne dira pas le contraire. Après avoir été placé en garde à vue, le journaliste et rédacteur en chef de la SenTv et de la Zik Fm a été libéré sous contrôle judiciaire. Son dossier reste en instruction.

Ce après avoir été convoqué et entendu à la Brigade des Affaires Générales (BAG) au palais de justice de Dakar suite à la publication d’un article sur une plateforme qui appartiendrait au groupe D-Media. Le contenu de l’article évoquait une éventuelle « convocation du Premier ministre par le président de la Côte d’Ivoire ». Le procureur avait retenu le délit de « diffusion de fausses nouvelles » contre le rédacteur en chef du groupe D-Media.

Le parquet semble veiller à l’ordre. Comme écrit hier, le nouveau régime doit éviter le piège de la censure. Interdire les dérapages est une chose, mais installer la peur de parler en est une autre. Les sénégalais attendent des changements dans tous les domaines. Alors, «l’État Pastef» ne doit pas faire comme les régimes précédents sur la justice.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn