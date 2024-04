Les présidents Diomaye-Sonko et la liste des…voleurs des milliards du Covid

Ils l’avaient promis. Et ils y sont. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko ne vont rien pardonner à l’ancien régime. Si le pouvoir de Macky Sall s’est acharné sur un seul dignitaire du régime de Me Abdoulaye Wade, cela ne sera pas le cas du duo « Diomaye-Sonko » qui compte faire de la reddition des comptes, un exemple de bonne gouvernance. Les scandales sous le régime de Macky Sall refont surface. Mais cette fois-ci, le nouveau régime compte faire appliquer les recommandations des rapports des corps de contrôles sur les sales dossiers du régime de Macky Sall. Et l’ancien Président n’est pas épargné.

Macky Sall paie sa faute d’avoir ignoré les différents rapports des corps de contrôle qui ont épinglé des responsables sous son régime. La présidence et la primature sont pressées par les Sénégalais qui attendent des résultats dans les 100 premiers jours. Ensuite Ousmane Sonko est assoiffé de vengeance. Il va faire souffrir certains de ses adversaires, leur faire subir le pire des châtiments comme il en a vécus lui-même.

Nonobstant son désir de vengeance, l’actuel régime vit son état de grâce. Ce sera pour combien de temps ? Ce sera sous cet état de grâce qu’il lui faudra prendre des mesures à même de répondre aux attentes du peuple. L’emploi des jeunes, la cherté de la vie mais aussi la reddition des comptes sont au menu des priorités des nouvelles autorités. Elles doivent donc prendre les mesures qui s’imposent.

Selon certaines sources internes, le ministère de l’Agriculture peaufine déjà un programme d’embauche des milliers de jeunes dans des projets agroéconomiques et sur l’alimentation durable. Tout va très vite. Sur la cherté de la vie, le gouvernement fait des mains et des pieds pour la réduction des prix des denrées de premières nécessités. Le ministère du Commerce et celui de l’Economie sont sur le pied de guerre.

En ce qui concerne la reddition de comptes, Ousmane Sonko et le Président de la République Bassirou Diomaye Faye vont frapper fort dans le mille. Et ils comptent aller jusqu’au bout dans la récupération des milliards qui ont été détournés ou spoliés. C’est ainsi que certains dossiers qui n’ont eu aucun suivi sur le plan judiciaire sous Macky Sall vont être exhumés.

Selon une source, le nouveau ministre de la justice a été instruit pour traquer tous les voleurs de la République. Et le nouveau ministre Ousmane Diagne n’est pas sur un nouveau terrain. Ancien procureur général près de la Cour d’Appel puis avocat général nommé à la Cour suprême, il va traquer tous les voleurs du régime Macky Sall.

Mame Mbaye Niang doit dormir sur des charbons ardents. Ousmane Sonko voudra, comme pour se venger de lui, que l’affaire PRODAC soit à nouveau sur la table de la justice. Seulement, cette fois-ci les rôles vont être inversés. Cette fois, c’est Mame Mbaye Niang qui risque d’être poursuivi pour les faits dont il avait été accusé.

L’affaire des 94 milliards va devoir refaire surface. Mamour Diallo nommément accusé dans cette affaire par Ousmane Sonko devra lui-aussi rendre compte. De même que l’affaire des contrats d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz du Sénégal et qui avait créé un énorme scandale avec principale personne impliquée, Aliou Sall, le frère de Macky Sall, va à nouveau être déterrée.

Cependant, le plus gros scandale, c’est l’affaire des fonds liés au Covid-19. Des responsables vont payer cher leurs implications dans cette affaire. Et Mansour Faye, le beau-frère de l’ancien Président de la République va être l’un des premiers à rendre compte de cette affaire.

La traque contre des responsables sous Macky Sall cités dans des scandales financiers va être impitoyable. Certains doivent surveiller leurs arrières. Les Sénégalais doivent s’attendre à voir une file de voleurs de deniers publics défiler devant le procureur de la République. Même la Haute Cour de Justice pourra être requise pour juger les anciens ministres voire l’ancien Président de la République, si nécessaire.

Ousmane Sonko va s’assurer personnellement de faire payer cher certains responsables impliqués dans des scandales et qu’il ne porte pas dans son cœur. Surtout si ça doit servir à prolonger l’état de grâce du nouveau régime aux yeux des Sénégalais.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn