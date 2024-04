Le «premier» opposant de Sonko et Diomaye ouvre les hostilités

Bassirou Diomaye Diakhar Faye occupe désormais le fauteuil président. L’ancien membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à faire tomber la puissante machine politique de Benno Bokk Yakaar. L’actuel chef de l’État n’a pas fait le coup d’éclat tout seul. Ousmane Sonko est l’un des artisans de cette belle victoire. Mais ce régime risque de ne pas gouverner en paix. Ils sont en train d’être rattrapés par la réalité politique. Des personnes qui n’ont une certaine patience commence à ouvrir le feu.

On aura pas attendu longtemps pour voir les premières oppositions au régime en place. Même si le gouvernement n’est pas encore installé, certains sénégalais s’impatientent. Le premier à monter au créneau, c’est Abdou Karim Gueye. Depuis quelques jours, il a repris ses habitudes. L’activiste a haussé le ton pour réclamer la libération de onze (11) détenus politiques, notamment Ousmane Sarr de «Nittu Degg». Karim Xrum Xax avait menacé de descendre dans les rues ce lundi. Mais il en sera dissuadé par Me Moussa Sarr qui lui aurait promis de s’occuper de ce dossier.

Connu pour son franc-parler, il n’a pas ménagé les membres du nouveau régime. Karim Xrum Xax ne leur aura même pas laisser le temps de souffler.

«Des gens m’ont dissuadé de faire une vidéo, mais je la fais parce qu’il ne faut pas minimiser l’impact des réseaux sociaux. C’est ici qu’a démarré le changement du régime de Wade, de celui de Macky Sall et c’est ici que nous nous battrons contre qui que ce soit (…) Que personne ne me dit que le gouvernement vient juste d’arriver. Ceux qui le disent, c’est parce qu’ils n’ont jamais passé une nuit en prison. Il ne faut pas qu’on laisse ces détenus politiques passer la korité en prison», avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses plateformes de réseaux sociaux.

Loin de s’en arrêter là, Karim Xrum Xax est revenu à la charge ce dimanche. Face à la presse, l’activiste s’en est pris aux militants de Pastef. Selon lui, les partisans de Ousmane Sonko manquent de patriotisme et idolâtrent aveuglément le maire de Ziguinchor et actuel premier ministre. « Les militants de Pastef ne comprennent pas ce que signifie le patriotisme. Ils ne sont que des disciples de Ousmane Sonko », a-t-il déclaré. « Vous n’avez qu’à enlever vos bracelets et tee-shirts… et vos « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko ». Ça suffit », ajoute-t-il dans la vidéo ci-dessous.

Cette sortie de Karim Xrum Xax n’est pas du goût de ses compagnons de guerre. Sur les réseaux sociaux, les patriotes sont en train de bien le lyncher. Mais l’activiste n’y prête pas grande attention. Une chose est sûre, Karim est constant dans son combat. Il a toujours refusé d’être un petit servant des hommes politiques. Et lui-même ne cesse de le dire. «Je ne suis que le prophète et les imams», a-t-il l’habitude de dire. Une position qu’il a toujours défendu. On se rappelle de ses sorties incendiaires contre Macky Sall dans l’affaire Imam Alioune Badara Ndao.

Karim Xrum Xax risque d’être le premier opposant au régime de Diomaye. Contrairement aux autres patriotes qui suivent aveuglément le PROS (Président Ousmane Sonko), l’activiste se veut rationnel dans son combat de toujours. Et il a eu un soutien de taille dans ce combat pour la libération des détenus politiques. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Mollah Morgun s’est lancé dans ce concert d’indignation. Ce fervent défenseur de Ousmane Sonko invite aussi le nouveau régime à libérer les détenus politiques.

L’amnistie est devenu le plus grand malheur du régime actuel. Si le Président et le premier ministre ont pu en bénéficier, de nombreux détenus «politiques» sont toujours en prison. Et s’ils ne sont pas libérés, cela risque de faire une très mauvaise publicité à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Pour rester cohérents dans leur discours, les patriotes doivent veiller à la libération de ses jeunes emprisonnés pour le «don de soi pour la patrie». Ce régime de rupture n’a pas besoin de se mettre à dos les jeunes.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont ainsi avertis. Ce n’est pas parce qu’ils sont au pouvoir que les sénégalais vont les laisser faire. Les mêmes personnes qui ont combattus Macky Sall et son régime sont toujours là. Tout ce qu’ils attendent c’est de voir le régime actuel faire comme l’ancien. Une tempête risque de s’abattre sur les patriotes dans les mois ou années à venir ;

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru