Diomaye face à un gros problème…un dossier «encombrant» refait surface

Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont bouclé leurs cent (100) jours au pouvoir. Depuis leur arrivée, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tentent de matérialiser le PROJET. Une expérience qui s’avère plus périlleuse qu’ils ne le pensaient. Au moment où ils pensaient tenir le bon bout, «Serigne Ngoundou» et «Koromack» sont rattrapés par un dossier qui risque de leur causer de nombreux problèmes. Fort heureusement, il leur reste une solution qui n’est pas sans danger.

Les 100 premiers jours de Diomaye et Sonko n’ont pas été de tout repos. La preuve, le premier ministre continue son bras de fer avec l’Assemblée nationale. Les députés attendent toujours la déclaration de politique générale (DPG) de l’ancien maire se Ziguinchor. Celui-ci, a clairement fait savoir que : «D’ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma Déclaration de politique générale devant une Assemblée constituée du Peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure».

Une déclaration qui a créé une véritable crise politique. Des voix se lèvent de partout pour dénoncer les propos de Ousmane Sonko. Mais le nouveau régime risque d’avoir un plus gros problème entre les mains. Les derniers propos d’Ismaïla Madior Fall concernant la possibilité d’inclure la mort des deux sous-officiers du renseignement, Fulbert Sambou et Didier Badji, dans la loi d’amnistie de mars 2024, ont soulevé de vives polémiques. Cette déclaration relance d’ores et déjà cette douloureuse affaire qui tient en haleine l’opinion depuis près de deux ans.

Acculé de tout bord, l’ancien ministre de la justice a retiré ses propos parlant de «lapsus». La réaction la plus symbolique est celle de Fadilou Keita, membre du cabinet du leader de Pastef. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et emprisonné pendant presque une année, il lui a été reproché d’avoir accusé «sans preuve» l’État du Sénégal dans la disparition du gendarme Didier Badji et la mort de Fulbert Sambou, dont le corps sans vie avait été repêché près des falaises du Cap Manuel.

«Dossier Didier-Fulbert. Rien n’y fait ! La question loin d’être anodine et l’aveu implicite de l’ancien ministre de la Justice qui s’en est suivi. Le dossier sera bel et bien tiré au clair», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Lors d’un discours politique au Grand Théâtre face à la jeunesse patriotique, le 10 juin 2024, Ousmane Sonko avait promis de lever totalement le voile sur cette disparition. « Fulbert Sambou était un combattant, un militaire, un croyant. Nous sommes meurtris. Nous, classe 98, nous demandons toute la lumière pour la disparition de notre ami Fulbert. Nous avons espoir en ces nouvelles autorités. On parle également de Didier Badji. Notre combat concernera les deux personnes que sont Didier et Fulbert », a déclaré un des amis et classe militaire de Fulbert Sambou face à la presse. Tout comme les familles, ils réclament justice.

Une controverse qui n’arrange pas du tout les nouvelles autorités. Bassirou Diomaye Faye est condamné à régler définitivement cette épineuse affaire. Des membres de Pastef ont toujours pointé l’ancien régime d’être derrière ces deux disparitions. Maintenant qu’ils sont au pouvoir, les patriotes ont tous les leviers pour faire la lumière sur cette affaire. Une tâche loin d’être facile. Un obstacle se dresse devant le président Diomaye, son premier ministre et toutes les personnes éprises de justice. La loi d’amnistie, dont a bénéficié Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, est devenu un véritable problème.

« Voila une raison de plus pour révoquer cette loi d’amnistie qui porte atteinte aux droits des victimes », a réagi Aminata Touré sur la déclaration de Ismaila Madior Fall. Mimi n’a pas tort. Pour faire toute la lumière sur les événements de 2021, 2022 et 2023, le nouveau régime doit abroger la loi d’amnistie. Celui-ci est un fourre-tout qui offre un sauf conduit à toutes les personnes mêlées de près ou de loin à ces événements meurtriers.

Cette loi concerne «les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024» qui ont donné lieu à des centaines d’arrestations d’opposants dont le président Diomaye, fait des dizaines de morts et provoqué d’importantes dégradations matérielles comme le saccage de l’université de Dakar. Mais Aissata Tall Sall, anciennement ministre de la Justice, avait fait savoir que cette loi ne concernait pas les crimes de sang. Reste à savoir si l’affaire Didier Badier et Fulbert Sambou sera noyée dans cette amnistie.

Le président Bassirou Diomaye Faye a devant lui un dossier compliqué à gérer. S’il venait à abroger la loi d’amnistie, plusieurs jeunes risquent de retourner en prison. Mais s’il ne va pas jusqu’au bout de cette affaire, ce sera une promesse qu’il aura manquée. Un choix compliqué pour Diomaye…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru